【約翰遜下台】辛偉誠力爭接任成英國首相 宣布角逐黨魁

英國首相約翰遜日前宣布辭職，留任看守首相至10月中。外界盛傳大熱接任人選﹑前財相辛偉誠宣布角逐保守黨黨魁，力爭繼任成為英國首相，並聲稱獲最多100名黨友支持。同時，英媒指有多達15名保守黨國會議員相傳將參與黨魁選舉。

【約翰遜下台】誰人接班？ 英媒列接任大熱人選 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）周五（8日）宣布，將會參與保守黨黨魁選舉，形容自己為在「嚴峻時期的認真候選人」，聲稱已獲約 80至100名黨友支參選。辛偉誠揚言，要重新建立信任﹑恢復英國經濟及再次團結英國。

辛偉誠宣布參選的影片

辛偉誠亦表明，目前英國面對眾多嚴峻挑戰下，他不會選擇大幅減稅或大灑公帑。辛偉誠認為英國現時需要誠實﹑認真及有決心地面對挑戰，而非相信讓大家心安的童話，不希望英國的後代面對更惡劣處境。

減稅議題相信是今次保守黨黨魁競爭的一大議題，另一名候選人董勤達（Tom Tugendhat）已表明，將會取消早前宣布增加的國民保險供款。同樣宣布參選的前女性平等部國務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）亦表示，支持維持低稅率。

【約翰遜下台】下議院董勤達表態爭黨魁 支持授BNO港人英籍 【下一頁】

是次黨魁選舉競爭激烈，英國衛報指預計多達15名保守黨議員參考。據報，內政大臣彭黛玲（Priti Patel）﹑數碼文化傳媒和體育大臣杜慧詩（Nadine Dorries）﹑新任財相查學禮（Nadhim Zahawi）﹑外相卓慧思（Liz Truss）﹑前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）及前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）亦有意參選。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培