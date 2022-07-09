▲ 【中國經濟】內地6月通脹升至2.5%、PPI漲6.1% 同略高預期

內地6月份通漲高過預期，國統局宣布6月份全國居民消費價格（CPI）按年上漲2.5%，高過預期的2.4%及5月份的2.1%；6月份全國CPI按月持平，好過預期的跌0.1%；今年1至6月平均全國CPI 按年上漲1.7%。此外，6月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年增6.1%，高過預期的6%。

國家統計局城市司高級統計師董莉指，從按年比較，CPI上漲2.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，主要是去年基數走低所致。從按月看，食品中，受供應增加、物流好轉和囤貨需求減少等因素影響，鮮菜、雞蛋、鮮果和水産品價格分別下降9.2%、5.0%、4.5%和1.6%；受部分養殖戶壓欄惜售、疫情趨穩消費需求有所增加等因素影響，豬肉價格繼續上漲，漲幅為2.9%，比上月回落2.3個百分點。非食品中，受國際油價上漲影響，國內汽油和柴油價格分別上漲6.7%和7.2%，漲幅比上月分別擴大6.1和6.6個百分點。

董莉提到，6月份復工復産持續推進，重點産業鏈供應鏈逐步暢通穩定，保供穩價政策效果繼續顯現，工業生産者出廠價格按月由漲轉平，按年漲幅繼續回落。董莉提到，按月比較，國際原油價格變動帶動相關行業價格上漲，其中石油和天然氣開採業價格上漲7.0%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲3.6%，化學纖維製造業價格上漲2.2%；「迎峰度夏」備煤需求增加，煤炭開採和洗選業價格上漲0.8%。受投資增速放緩等因素影響，鋼材、水泥等行業需求相對較弱。

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