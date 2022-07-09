【安倍晉三身亡】槍手原目標非安倍？ 遺體運回東京

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，事件轟動全球。日本媒體報稱，槍手的原本行刺目標並非安倍晉三，而是某個宗教團體的領袖，有關宗教團體相信與安倍有關聯。載有安倍遺體的車輛離開屍檢的醫院，預計周六（9日）會運抵東京。

【安倍晉三身亡】與安倍昭惠結婚35年 因妻捲賣地醜聞 【下一頁】

共同社周六引述消息人士報指，41歲槍手山上徹也（Tetsuya Yamagami）向警方透露，自已起初是打算襲擊某個宗教團體的領袖。警方表示，槍手稱對憎恨特定組織，估計是宗教團體，而且相信與安倍有聯繫。

山上徹也周五（8日）當場被捕，調查期間否認因政治動機槍擊安倍。共同社報稱，山上現為失業人士，曾在2020年秋天起在關西地區任職工廠工人，但今年5月離職。山上曾是海上防衛隊成員，為時約3年。

【安倍晉三身亡】一門三首相 安倍52歲初拜相 【下一頁】

周六早上，一輛載有安倍遺體的車輛離開做屍體檢查的醫院。安倍昭惠據報亦有隨行，安倍遺體預計同日稍後時間會運回東京。警方指屍檢後發現安倍頸及左上臂有槍傷，頸部另有一處傷口，惟暫未知成因。

現首相岸田文雄周六與美國總統拜登（Joe Biden）通話，拜登就安倍遇刺身亡一事致以慰問。美國白宮表示，拜登讚揚日本民主的強大，並與岸田商討兩國如何在加強國防及民主合作。岸田會後透露，向拜登表明日本會在不使用暴力下保護民主。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培