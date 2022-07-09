  • 32°C
香港時間 : 2022709日 (六) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ETF通】北水ETF通首周9成資金集中買3033　阿里巴巴獲千萬元北水助攻

股市 10:40 2022/07/09

分享：

分享：

【ETF通】北水首周9成資金集中買3033　阿里巴巴獲千萬元北水助攻

ETF通截至周三止首周的戰報出爐，以周五收市價計，北水買入在港上市的ETF貨值總共1.44億元，南方恒生科技 （03033） 獲得最多資金買入，共1.29億元，佔ETF通淨吸資約89%，其次是盈富基金 （02800） 吸資999萬元，恒生中國企業（國指ETF） （02828） 吸資285萬元，安碩恒生科技 （03067） 吸資251萬元。

ETF港股通首周的買賣成交共3.1億元，以7月4日首天推出時的交投最活躍，每日平均成交6200萬元。

分析認為，由於ETF通予北水有機會部署投資第二上市的阿里巴巴 （09988） ，成為ETF通的一大賣點，據截至周五的最新資料，南方恒生科技3033的阿里巴巴比重達9.37%。阿里巴巴在盈富基金的比重為7.92%、恒生中國企業的比重為9.18%、安碩恒生科技的比重為9.06%。

阿里巴巴開拓吸引北水的渠道，首周變相吸引北水共1335萬元，由於科技股估值仍低，未來吸資空間可期。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

【ETF通】ETF納滬深港通首日　北上成交1.5億人民幣、南下成交未足1億

【ETF通】瑞銀房東明：ETF通料帶動A股市場交易及資金量增約一成　可提升投資決策效率及豐富中國市場交易策略

港股 ETF 港股通 南方恒生科技（03033） 安碩恒生科技（03067） 阿里巴巴－SW（09988） 盈富基金（02800）

上一篇文章

【中國經濟】內地6月通脹升至2.5%、PPI漲6.1%　同略高預期

下一篇文章

【TWTR】馬斯克終止收購　Twitter股價急瀉至35美元關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港股2%　夜期升16點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港股2%　夜期升16點（不斷更新）
【美股收市】非農數據勝預期　憂儲局大幅加息　道指跌46點（不斷更新）
【美股收市】非農數據勝預期　憂儲局大幅加息　道指跌46點（不斷更新）
【潘蘇通破產】高院頒令高銀金融大股東潘蘇通破產　同時將其私人公司清盤
【潘蘇通破產】高院頒令高銀金融大股東潘蘇通破產　同時將其私人公司清盤
【安倍晉三身亡】日本前首相安倍晉三中槍傷重死亡、終年67歲　日圓走高、日經指數險倒跌
【安倍晉三身亡】日本前首相安倍晉三中槍傷重死亡、終年67歲　日圓走高、日經指數險倒跌
【港交所糾紛】前高層許淑嫺申索逾500萬元　批遇職場欺凌
【港交所糾紛】前高層許淑嫺申索逾500萬元　批遇職場欺凌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款