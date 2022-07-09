【ETF通】北水ETF通首周9成資金集中買3033　阿里巴巴獲千萬元北水助攻

▲ 【ETF通】北水首周9成資金集中買3033 阿里巴巴獲千萬元北水助攻

ETF通截至周三止首周的戰報出爐，以周五收市價計，北水買入在港上市的ETF貨值總共1.44億元，南方恒生科技 （03033） 獲得最多資金買入，共1.29億元，佔ETF通淨吸資約89%，其次是盈富基金 （02800） 吸資999萬元，恒生中國企業（國指ETF） （02828） 吸資285萬元，安碩恒生科技 （03067） 吸資251萬元。

ETF港股通首周的買賣成交共3.1億元，以7月4日首天推出時的交投最活躍，每日平均成交6200萬元。

分析認為，由於ETF通予北水有機會部署投資第二上市的阿里巴巴 （09988） ，成為ETF通的一大賣點，據截至周五的最新資料，南方恒生科技3033的阿里巴巴比重達9.37%。阿里巴巴在盈富基金的比重為7.92%、恒生中國企業的比重為9.18%、安碩恒生科技的比重為9.06%。

阿里巴巴開拓吸引北水的渠道，首周變相吸引北水共1335萬元，由於科技股估值仍低，未來吸資空間可期。

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