【串流平台】追劇體驗升級！　Netflix全面開放「空間音訊」

▲ 用戶可在Netflix右上角的搜尋內輸入「空間音訊」，找到所有最新支援的作品，目前包括《怪奇物語》、《獵魔士》、《紅色通緝令》等原創作品都能使用。

串流平台Netflix再添新功能，官方早前宣布，開放「空間音訊」功能予所有設備。即使用戶沒有高級的環繞音響，以電視或手機都可使用該功能。此外，用戶亦可以透過Netflix找出支援「空間音訊」的作品，多套Netflix熱門劇集如《怪奇物語》（Stranger Things）、《獵魔士》等都支援「空間音訊」。

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「空間音訊」是一種環繞音訊效果，可以模擬聲音發出的方向，讓觀眾彷彿與主角置身於同一空間。過去Netflix僅支援蘋果旗下的「空間音訊」，現在則與Sennheiser合作，進一步把該技術應用於所有設備，無論是Android手機或電腦，都能享用空間音訊。

Netflix使用Sennheiser提供的AMBEO技術，提升立體聲的質素，讓設備即使不支援環繞音效喇叭，也能帶來類似的效果。但Netflix表示，如果本身已經有環繞音效設備，還是建議以5.1環繞音效或Dolby Atmos觀賞節目，系統也會自動以這兩個規格播放影片。

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用戶可在Netflix右上角的搜尋內輸入「空間音訊」，找到所有最新支援的作品，目前包括《怪奇物語》、《獵魔士》、《紅色通緝令》等原創作品都能使用。

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責任編輯：廖淑瑩

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