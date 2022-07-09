【蘋果動向】蘋果iPad更新出現災情　部分用戶只能在關機狀態下充電

▲ 有外媒報道，部分用戶需重新開機，或是只能在關機狀態下充電。據悉原因與軟件有關，即便用戶更換電池也無法解決問題。

蘋果的iPadOS 15.5更新傳出災情，疑導致部分用戶無法正常充電。有外媒報道，部分用戶需重新開機，或是只能在關機狀態下充電。據悉原因與軟件有關，即便用戶更換電池也無法解決問題。

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據外媒《MacRumors》報道，不少iPad mini 6用戶反映，將軟件更新至iPadOS 15.5版本後，出現設備無法正常充電的情況，需要重新開機才能恢復；另外亦有iPad Pro使用者也遇到相同問題。

《MacRumors》獲得一份來自蘋果的內部文件，稱其已經著手調查相關問題，更明確指出，即使更換電池無法解決問題。文件更表明問題是由軟件漏洞所致，而蘋果正在iPadOS 15.6進行Beta測試，有望在下一版本解決問題。

如iPad用戶擔心出現上述情況，建議可以暫緩升級至iPadOS 15.5，或者加入Beta測試版。

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責任編輯：廖淑瑩

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