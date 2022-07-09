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【投資熱話】15年前100萬炒股最後「得個桔」 戶口金額冇變過 股民後悔為何當初不買樓

理財智慧 19:33 2022/07/09

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為讓財富增值，不少人希望投資股票大賺一筆，但當然投資股票絕不是易事，想在股海中獲利也需要一點運氣。有股民於討論區中發出帖文指自己投資15年「得個桔」，覺得十分疲憊，獲不少網民回應。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識


樓主指，自己15年前開始用100萬元炒股，坦言自己「買乜都死」，資金曾經蝕至只餘下25萬元。期間「賺賺、蝕蝕又收息」，15年過後，他的戶口仍然只得100萬元，沒有任何進帳。

【職場熱話】女友呻伴侶無上進心 年紀輕輕做保安缺乏職涯規劃 指不需賺大錢但做事要有目標，詳見【下一頁


他指：「銀行及港交所賺了我的佣金及交易費，15年得個桔，真係好攰。」樓主又說，多年來浪費心機在股市，可能當初買樓投資更好。

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對於樓市的經歷，網民紛紛作出安慰，普遍人認為樓主能保持本金算幸運，有網民指：

「由25萬元炒返上100萬元，已經贏了4陪，十分不錯，起碼生存到，你知不知有幾多人輸盡本金，返身機會也沒有無！」

亦有網民安慰樓主說：

「能夠維持本金，已經好叻啦！」「仲有個本金算執到」。

更有網民說出自己更慘痛的經歷，他說：

「我也是炒到變百萬富翁啦...但我原本幾千萬元身家。」

不過，很多網民也認為15年前將資金投放在樓市的話，一定贏，惟有人認為，15年後的今天，首選是買股而非買樓。
 

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【青姐話】向上游 唔使愁

 

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記者：陳詠妍

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