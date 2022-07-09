【2022消費券】第二階段消費券暫獲23萬個新登記 18萬個「轉會」申請 市民要緊記呢個重要日子

政府發言人周六（9日）表示，2022年（第二階段）消費券計劃在6月23日開始接受更改登記紀錄申請及新登記，截至7月8日下午6時，剔除重複登記/申請，已收到約23萬個新登記，及18萬個更改儲值支付工具帳戶的申請。

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政府發言人提醒現有登記人（即曾在今年4月獲發第一階段消費券的市民），如無意在第二階段更改儲值支付工具帳戶或其他登記紀錄，便無須辦理任何手續。政府會利用他們現有的登記紀錄作資格審核，並在七月底以短訊通知結果。

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至於從未登記的合資格市民，以及有意更改儲值支付工具帳戶以收取第二階段消費券的現有登記人，須在7月23日或之前透過消費券計劃網站（www.consumptionvoucher.gov.hk）內的電子登記平台或前往任何一間臨時服務中心由職員協助辦理手續。

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登記人一般會在遞交登記／更改登記紀錄申請後約一星期收到短訊通知結果。八間臨時服務中心的地址及辦公時間可參閱計劃網站，巿民可先致電計劃熱線18 5000預約。



市民如選擇上載身分證複本作身分認證，需要確保上載的圖像清晰、不反光及符合格式要求，否則政府無法處理有關登記／更改登記紀錄申請。登記人若收到短訊通知其上載的身分證複本不符合要求，可在七月二十三日或之前重新登記／申請，上載符合要求的身分證複本。

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發言人重申，每名登記人只可就計劃登記╱更改儲值支付工具帳戶一次，重複的登記或更改將不獲受理。每個儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後便不可更改，因此市民需確保提供的儲值支付工具帳戶有效及資料正確無誤，以便在八月七日開始分期收取第二階段的消費券。



市民欲了解計劃的詳情，可瀏覽計劃網站或致電熱線18 5000查詢。



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記者：陳詠妍