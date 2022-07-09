日本前首相安倍晉三遇刺亡 一文重溫「安倍經濟學」 如何影響日本經濟

日本前首相安倍晉三於周五（10日）遭槍擊身亡，震驚全球，這位日本歷史上最年輕的首相，也是連續在位時間最長的首相，他對日本的經濟發展有極大的影響，當中「安倍經濟學」（Abenomics），經濟戰略最令人印象深刻。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識



2006年9月20日，52歲的自民黨領袖安倍晉三成為日本歷史上最年輕的首相。他分別於2006年及2012年當選過首相，並於2014和2017年當選連任。

【約翰遜下台】景順：約翰遜辭任首相 英國經濟或進一步惡化，詳見【下一頁】



安倍晉三過去曾執政近8年的時間，他曾提倡的「安倍經濟學」，期望以三支箭政策，幫助日本走出長期停滯的窘境。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【帶你睇盤】東九皇牌上車屋苑 梗廚改成開放式 兩房600萬有找，詳見【下一頁】



日本在1990年經濟泡泡破滅，經過失落的20年，中間還經歷約15年的通貨緊縮。在2012年12月第二次就任時，推出所謂的安倍經濟學，也就是外界所熟知的安倍三箭。第一箭是實施貨幣寬鬆政策，透過大量印鈔，日圓貶值下，帶動出口。



第二支箭擴大財政支出，提出20.2兆日圓的緊急經濟刺激方案。第三支箭就是結構改革，整體目標人均國民所得所得，10年內每年增長3%以上，10年後將增加至150萬日圓以上。

【直播帶貨】TikTok海外版網紅帶貨計劃宣告失敗 將暫停擴張歐美市場，詳見【下一頁】



市場對安倍經濟學論戰呈現兩極，日幣貶值刺激經濟效果顯著，日本股市從2012年的8000點到突破20000點大關，各大企業營收也曾創下歷史新高營收，但卻令普羅大眾的的消費也構成壓力，加劇貧富差距。



【青姐話】向上游 唔使愁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍