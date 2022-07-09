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日本前首相安倍晉三遇刺亡 一文重溫「安倍經濟學」 如何影響日本經濟

名人薈萃 16:58 2022/07/09

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日本前首相安倍晉三於周五（10日）遭槍擊身亡，震驚全球，這位日本歷史上最年輕的首相，也是連續在位時間最長的首相，他對日本的經濟發展有極大的影響，當中「安倍經濟學」（Abenomics），經濟戰略最令人印象深刻。

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2006年9月20日，52歲的自民黨領袖安倍晉三成為日本歷史上最年輕的首相。他分別於2006年及2012年當選過首相，並於2014和2017年當選連任。

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安倍晉三過去曾執政近8年的時間，他曾提倡的「安倍經濟學」，期望以三支箭政策，幫助日本走出長期停滯的窘境。

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日本在1990年經濟泡泡破滅，經過失落的20年，中間還經歷約15年的通貨緊縮。在2012年12月第二次就任時，推出所謂的安倍經濟學，也就是外界所熟知的安倍三箭。第一箭是實施貨幣寬鬆政策，透過大量印鈔，日圓貶值下，帶動出口。


第二支箭擴大財政支出，提出20.2兆日圓的緊急經濟刺激方案。第三支箭就是結構改革，整體目標人均國民所得所得，10年內每年增長3%以上，10年後將增加至150萬日圓以上。

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市場對安倍經濟學論戰呈現兩極，日幣貶值刺激經濟效果顯著，日本股市從2012年的8000點到突破20000點大關，各大企業營收也曾創下歷史新高營收，但卻令普羅大眾的的消費也構成壓力，加劇貧富差距。


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記者：陳詠妍

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經濟 日圓 安倍晉三 日本

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