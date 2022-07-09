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【樓市現象】最年長藍籌屋苑美孚新邨有價有市 上市客650萬元購兩房 長情業主賬面大賺近52倍

股樓投資 14:37 2022/07/09

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最近二手樓市交投放慢，但藍籌屋苑仍有捧場客。最近一個持有美孚新邨兩房單位獲承接，持貨46年的業主大賺逾637萬元離場。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

中原副分區營業經理馮健平表示美孚新邨5期蘭秀道5號中層B室，單位實用面積509平方呎，為兩房一廁間隔，向東南園景。原業主今年4月開價720萬元，近日減價至680萬元即獲買家查詢，最終以650萬元成交，折合實用呎價12,770元。

    點擊圖片放大
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【帶你睇盤】東九皇牌上車屋苑　梗廚改成開放式　兩房600萬有找，詳見【下一頁


馮健平指，新買家為外匿區上車客，鍾情屋苑交通方便，價格合乎預算，可承造高成數按揭，即決定上車。
據了解，原業主早於1976年僅以12.3萬元購入上址，持貨長達46年，現易手賬面大幅獲利637.7萬元離場，單位升值近52倍。

【二手樓價】馬鞍山星漣海放盤一年　減價105萬　4年蝕167萬，詳見【下一頁


於1968至1978年期間落成、分八期發展的的美孚新邨，樓齡介乎43至53年，是本港最「年長」的藍籌屋苑。屋苑提供達13,149個住宅單位，單位面積介乎429至1435平方呎，共有99座，也是本港最多座數的屋苑。
 

【有相睇】長情業主急套現　勁減355萬賣樓　成交價低銀行估價100萬，詳見【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

 

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記者：陳詠妍

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經濟 成交 美孚新邨 美孚新邨5期

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