【樓市現象】最年長藍籌屋苑美孚新邨有價有市 上市客650萬元購兩房 長情業主賬面大賺近52倍

最近二手樓市交投放慢，但藍籌屋苑仍有捧場客。最近一個持有美孚新邨兩房單位獲承接，持貨46年的業主大賺逾637萬元離場。

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中原副分區營業經理馮健平表示美孚新邨5期蘭秀道5號中層B室，單位實用面積509平方呎，為兩房一廁間隔，向東南園景。原業主今年4月開價720萬元，近日減價至680萬元即獲買家查詢，最終以650萬元成交，折合實用呎價12,770元。

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馮健平指，新買家為外匿區上車客，鍾情屋苑交通方便，價格合乎預算，可承造高成數按揭，即決定上車。

據了解，原業主早於1976年僅以12.3萬元購入上址，持貨長達46年，現易手賬面大幅獲利637.7萬元離場，單位升值近52倍。

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於1968至1978年期間落成、分八期發展的的美孚新邨，樓齡介乎43至53年，是本港最「年長」的藍籌屋苑。屋苑提供達13,149個住宅單位，單位面積介乎429至1435平方呎，共有99座，也是本港最多座數的屋苑。



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記者：陳詠妍