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【假期好去處】（附詳情）科學館推「與龍同眠」留宿活動 閉館後大玩解謎尋寶史前星空探索活動 恐龍化石下「紮營瞓覺」

理財智慧 08:35 2022/07/09

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為慶祝特區成立25周年，香港科學館於周五（8日）開始舉行名為「八大．尋龍記」的特別恐龍展覽，展出暴龍、三角龍、棘龍、異特龍、西龍、哈特茲哥翼龍的化石真品、1:1還原的恐龍化石骨架，和古生物藝術插圖等。活動期間科學館會免費開放入場，參觀人士必須透過網上預約。

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「八大‧尋龍記」和常設展覽於7月8日至11月16日舉行，期內免費開放入場。網上預約系統可供預約未來7天之入場時段，並於每天零時自動更新。由於科學館逢星期四休館，星期四零時的預約系統會停止更新，並於星期五零時恢復。預約連結：請按此

    點擊圖片放大
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科學館在社交媒體表示，預約反應非常踴躍，對於暫時未能預約參觀的人士，科學館說他們不用失望，因為整個展覽歷時四個月，該館也會密切留意入場參觀安排，適時作出檢討。

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恐龍展覽期間，香港科學館也會推出一系列老少咸宜的活動，最特別的包括「與龍同眠」，該活動首階段5節將會在8月舉行，活動對象為9至12歲小童，每名參加者須由一位家長陪同，費用為312元。參加者可在科學館閉館後，在「八大．尋龍記」展覽廳解謎尋寶、看科學示範及進行史前星空探索活動，更可在得恐龍化石下「紮營瞓覺過夜」，活動將以廣東話進行。


該館於7月8日零時(00:00)開始報名期，至到17日(23:59）止，屆時名額會以電腦抽籤方式分配，抽籤結果將會會在7月24日前上載到香港科學館網頁，成功申請者會收到確認電郵通知有關繳費事項。每名申請人於同一活動報名期內只可提交一份報名表，如遞交多於一份報名表，該申請人將被取消資格。之前曾參加同一活動的人士的申請將不獲接受。

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科學館亦會在8月舉辦5節龍「伽」班，參與者會先在展覽廳欣賞恐龍化石，再由專業瑜伽導師帶領，做以恐龍為題的瑜伽式子，認識恐龍的身體特徵，活動費用為72元，對象是成年人，首節將在7月11日開放報名。
除了以上的特色活動外，還有一系列創意工作坊可參與，如製作恐龍旋轉燈、旋轉暴龍等，詳情可瀏覽科學館網站。

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記者：陳詠妍

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