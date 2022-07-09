  • 30°C
香港時間 : 2022709日 (六) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】麥當勞最新優惠一覽 朱古力脆皮新地只賣$7 豆奶抹茶買一送一

理財智慧 18:35 2022/07/09

分享：

分享：

麥當勞App每周也為用戶提供著數優惠，未來一周，麥當勞繼續推出不同電子優惠券。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識


下星期一（7月11日）起，打頭陣優惠有大熱回歸的仲夏海洋滋味「蝦堡系列」，泰國直送的彈牙蝦餅配合醒胃惹味的醬汁和新鮮生菜、酸甜清新菠蘿等，麥當勞App用戶購買滋味蝦堡或菠蘿蝦堡超值套餐時，可享減3元優惠。

    點擊圖片放大
    +12
    +11


另外，麥當勞App也推多款冰凍租品優惠，包括可以7元歎朱古力脆皮新地。McCafé亦推出期間限定的冰雪Double芒果消暑特飲減3元優惠，特飲選用香甜呂宋芒果和多汁鮮嫩的象牙芒，兩種不同風味的芒果均芳香甘甜。

【假期好去處】（附詳情）科學館推「與龍同眠」留宿活動 閉館後大玩解謎尋寶史前星空探索活動 恐龍化石下「紮營瞓覺」，詳見【下一頁


同時，用戶亦可點擊麥當勞App首頁內的「McCafé優惠券」欄目以使用各款McCafé電子優惠券，優惠券包括豆奶抹茶（凍中杯裝/熱細杯裝）買一送一，讓大家與親友或同事一起品嚐香濃抹茶滋味。

【人物專訪】未夠30歲破格成品牌負責人 年輕Marketing高手出招 助逾百年老字號香港電車踏上創新之路，詳見【下一頁


不能錯過的還有16元起選購McCafé指定細杯裝熱咖啡等優惠，以及甜品愛好者最愛的27元 McCafé蛋糕Combo，細嚐精緻糕點及指定飲品。

【2022消費券】第二階段消費券暫獲23萬個新登記 18萬個「轉會」申請 市民要緊記呢個重要日子，詳見【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

開啟hket App，閱讀全文
甜品 麥當勞 新地 著數優惠 朱古力 蛋糕

上一篇文章

澳門由下周一起 工商業場所暫停運作7日

下一篇文章

【2022消費券】第二階段消費券暫獲23萬個新登記 18萬個「轉會」申請 市民要緊記呢個重要日子
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
【人物專訪】未夠30歲破格成品牌負責人 年輕Marketing高手出招 助逾百年老字號香港電車踏上創新之路
【人物專訪】未夠30歲破格成品牌負責人 年輕Marketing高手出招 助逾百年老字號香港電車踏上創新之路
【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論
【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論
【居屋裝修】夫婦住554呎美松苑 58萬變身鄉村小屋 顏色配搭具新鮮感 懷舊壁燈地磚最吸睛
【居屋裝修】夫婦住554呎美松苑 58萬變身鄉村小屋 顏色配搭具新鮮感 懷舊壁燈地磚最吸睛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款