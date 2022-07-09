【著數優惠】麥當勞最新優惠一覽 朱古力脆皮新地只賣$7 豆奶抹茶買一送一

麥當勞App每周也為用戶提供著數優惠，未來一周，麥當勞繼續推出不同電子優惠券。

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下星期一（7月11日）起，打頭陣優惠有大熱回歸的仲夏海洋滋味「蝦堡系列」，泰國直送的彈牙蝦餅配合醒胃惹味的醬汁和新鮮生菜、酸甜清新菠蘿等，麥當勞App用戶購買滋味蝦堡或菠蘿蝦堡超值套餐時，可享減3元優惠。

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另外，麥當勞App也推多款冰凍租品優惠，包括可以7元歎朱古力脆皮新地。McCafé亦推出期間限定的冰雪Double芒果消暑特飲減3元優惠，特飲選用香甜呂宋芒果和多汁鮮嫩的象牙芒，兩種不同風味的芒果均芳香甘甜。

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同時，用戶亦可點擊麥當勞App首頁內的「McCafé優惠券」欄目以使用各款McCafé電子優惠券，優惠券包括豆奶抹茶（凍中杯裝/熱細杯裝）買一送一，讓大家與親友或同事一起品嚐香濃抹茶滋味。

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不能錯過的還有16元起選購McCafé指定細杯裝熱咖啡等優惠，以及甜品愛好者最愛的27元 McCafé蛋糕Combo，細嚐精緻糕點及指定飲品。

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記者：陳詠妍