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【高息股】中移動預期未來3年 派息比率增至7成

股樓投資 23:59 2022/07/08

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內地三大電信商聯合舉辦投資者交流活動。中移動(00941)董事長楊杰表示，集團在香港上市20多年，累計派發現金股息1.3萬億元，去年派息比率升至60％，隨著公司今年初回歸Ａ股，預計派息比率在未來3年內逐步提升至70％。楊杰指，公司未來會繼續加強市場價值管理，透過回購及增持等管理工具，提升公司和投資者價值。

【下半年展望】瑞銀：中國GDP全年增速或超3%　中資股有望跑贏全球股市 詳情請看【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

中電信（00728）董事長兼首席執行官柯瑞文表示，自從與聯通(00762)合作建立共享網絡，截至去年底，累積為雙方節省逾2,100億元人民幣的投資額，每年節省200億元人民幣營運成本，下一步雙方會繼續在基站、光纖和頻譜資源等方面共建共享，節省的資金將用作加大研發投入。他又指，中電信去年回歸Ａ股市場，收入和盈利均錄得雙位數增長，分紅比例達60％，未來會繼續積極回饋投資者。

聯通（00762）董事長劉烈宏則表示，今年首5個月電信行業收入仍能保持8.5％的增長，主要是不少新增收入來自新興業務，雲業務等數字化服務正成為收入增長引擎。

【金山軟件3888】招商證券：遊戲復甦前景提升 金軟目標望37元 詳情請看【下一頁】 　

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文 : 李尚毅

中國移動（00941） 港股

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