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【有盈退休】中招才知驚

理財智慧 23:12 2022/07/08

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每天上網，在社交平台無數廣告中，最多是教人投資、借錢、營商及保險廣告……總之就是錢、錢、錢，仿似很多人非常着緊地要幫觀眾賺到錢。


實情是否如此？當然不是！剛剛相反，部分落廣告者想「引水魚入籠撳」 —搵觀眾錢。

【青姐話】向上游 唔使愁


投資世界，騙子如麻，萬變不離其宗。最「永恒」的為層壓式手法及「龐氏騙局」（非法性質的金融詐騙手法）。全都利用一般人貪婪及無知，先利誘入局，搞到水魚們失去理智及分析能力，再大刀斬下去放血。


虛擬貨幣騙局

8年前虛擬貨幣面世，基於小弟40多年前當過倫敦金經紀，曾在鱷魚潭浸淫，故認為是騙局，只是又有新包裝，揚言此乃新科技。奇就奇在，這個騙局一路引人上當，一邊劏人時，多國財金官員及監管機構，只袖手旁觀，並沒有高調喝止，也沒有大肆警告小投資者入局的危險。


其實，在2017及2018年已爆出兩宗虛擬貨幣的巨額騙案。第一宗主角是被稱「加密貨幣女王」（Cryptoqueen）的保加利亞女子伊格‧納托娃（Ruja Ignatova），利用虛擬貨幣One Coin詐騙貪厚佣的親戚朋友，再擴大至全球網絡會員，騙財幾百億元後，在2017年失蹤，雖然被FBI列入頭號通緝犯名單，至今仍徒勞無功。


苦主損失慘重


第二宗當然是已拍成紀錄片的個案。外貌純樸的加拿大年青男子謝利‧葛頓（Jerry Cotton），也是用同一手法，吸引超過10萬財迷心竅者着迷。2013年開始，「個個買個個賺」。直至2018年，時機成熟，騙徒就「起錨」，遠走印度托詞「死亡」而失蹤。


筆者很奇怪，兩宗驚天大案幾年前已發生，引證虛擬貨幣有機會是個「龐氏騙局」，但全球執法者及監管機構並沒有攜手高調對付，結果令大量投資者在泡沫中神魂顛倒失理智，結果損失慘重。


最近終於退潮了，多隻虛擬貨幣一齊爆煲，全球有不少投資者損失慘重。小弟有一世姪，正是其中一條「死屍」，「日日喊咁口」，屢勸不聽，中招才知驚。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

 

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍

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