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【美國經濟】6月非農就業職位增37.2萬個勝預期　市場料儲局本月維持75點子加息幅度

宏觀解讀 22:46 2022/07/08

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【美國經濟】6月非農就業職位增37.2萬個勝預期　市場料儲局本月維持75點子加息幅度

美國6月份非農就業職位增加37.2萬個，遠高於預期的26.5萬個增幅，但略低於39萬個的前值。就業職位增加遍佈各行各業，包括商業服務、消閒、住宿及醫療護理。裁員行業則大致集中於科技業及利率敏感的行業，如房屋相關行業。

6月份失業率維持在3.6%不變。6月份平均時薪按月升0.3%，按年升5.1%，前者符預期，後者略高於預期的5%。另外，5月份平均時薪按月及按年分別升0.3%及5.2%。

就業數據公布後，利率掉期市場反映，7月份會議加息0.75厘的機會率由93%升至97%。

憂加息觸發經濟硬着陸

富瑞首席美國金融經濟師Aneta Markowska，數據強化了下次聯儲局議息會議加息75點子的預期，亦反映就業市場冷卻速度未如儲局屬意般快。

信安環球投資環球首席策略師Seema Shah指，數據可緩和美國經濟即時衰退的憂慮，但無助紓緩儲局進一步大手加息的擔憂。

Federated Hermes高級投資組合經理Steve Chiavarone認為，儲局加息幾乎肯定會觸發經濟硬着陸，加上下周公布的通脹數據料維持高企，故加息至高於應有水平的風險增加。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

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經濟數據表現 非農就業 加息 美國聯儲局 美國 議息 失業率

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