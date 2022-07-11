【姜糖注意】姜濤 X Do姐主題纜車限定登場 送紀念車票、姜濤簽名紀念幣 仲可參加「玲」感拼「濤」活動

姜濤陪你玩轉海陸空，姜糖們終於等到玩「上天」啦！

繼姜濤古董帆船、開篷巴士之後，KKday又有新搞作，完成海陸空三部曲！KKday 由周五（8日）起推出「姜濤 x Do 姐」KKday期間限定主題纜車，主題纜車將行駛於東涌纜車站至昂坪之間，全程約 25 分鐘的旅程。讓大家可以在昂坪 360 纜車上俯瞰香港、南中國海和島上的眾多景點同時，也可以在這片美麗景色襯托下與姜濤、Do 姐肖像留影。 沈醉在沿途的自然美景中，是與姜濤及Do姐一同搭乘昂坪360纜車最享受的過程。

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乘坐「姜濤 x Do 姐」KKday 期間限定纜車更可獲贈 :

1. 精製姜濤 x Do 姐紀念車卡

2. 刻有姜濤簽名纜車紀念幣

3. 「玲」感拼「濤」拼出香港活動之馬賽克磚塊

KKday 與著名本地藝術家合作推出「玲」感拼「濤」拼出香港活動，邀請一眾粉絲合力以超過 2 萬塊馬賽克磚拼出姜濤、Do 姐及多個本地景點，包括灣仔會議展覽中心、中環摩天輪、尖沙咀鐘樓、凌霄閣、山頂纜車、 天星小輪、大嶼山大佛以及昂坪 360 纜車等。完成後的馬賽克藝術品更會於香港各處作展出。只要由 7 月 5 日 15:00 起，於 KKday 預訂本地玩樂產品，憑訂單購買記錄前往 KKday 位於昂坪市集的期間限定店，即可換領馬賽克磚塊，一同拼湊成「姜濤、Do 姐及多個本地景點」的馬賽克畫。

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「玲」感拼「濤」拼出香港 活動日期：7 月 8 日起至 7 月 24 日 活動地點：大嶼山昂坪市集 16A 號鋪 營業時間：星期一、三至五 (11:00 – 17:00)、星期二(14:00– 17:00) 及 星期六、日 (10:30 – 17:30) 參與拼湊畫作後，參加者更可以優惠價$60參與迷你手繪花燈體驗，提早為中秋節作好準備。

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記者：張以正