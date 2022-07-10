【山地悠遊人生@iM網欄】克羅地亞 藍洞秘境

要見到北極光難，但原來藍洞Blue Cave天然現象更難遇見。全世界比較出名看到藍洞的地方有三個，沖繩的真榮田岬，意大利的Capri 島與克羅地亞的Vis Island。

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到克羅地亞，當然想去藍洞一窺究竟，可到達過程相當轉折，首先要到達最近的城市Split，參加跳島一日遊。必須在6-9月份的旺季去，其他季節並不常有藍洞團成行。

報名參加一日遊，結果在藍洞口望門輕嘆，漲潮進不去，洞口排滿了船隻。克羅地亞的藍洞面積小，要入洞觀看，困難程度極大，要天公作美還要看時辰。然後幾天風速高，浪大，根本無法成行。

我在Split等了幾天，反正Split舊城很有魅力，好吃的東西也很多。經了解後，知道去藍洞的另一個方法，可以直接在Split坐船到達Vis Island，注意每日只有2班船，錯過了就要再等一天。然後坐巴士到島的西面小鎮Komiza，再參加藍洞團，乘快艇到達藍洞。結果又一次失望，風浪太大，小船不能進洞。

從克羅地亞坐大巴到鄰國黑山，發現黑山也有藍洞，位於美麗的盧斯蒂卡半島 Lustica Peninsula，是黑山最受歡迎的景點之一，馬上報名，而且可以在藍洞裏面游泳喔！

▲ 跳海吧，每個人都雀躍地跳入海，海水反彈形成螢光藍！

因為沒有太大的期望，當小船進入藍洞內，大家屏息俯望，都看呆了。船就彷彿漂浮在空中一般，能直接見到海底。更興奮是可以跳下去游泳，近距離欣賞奇景。

▲ 船員技術高超，海面那個小洞極為狹窄，一下子就鑽進去了。

藍洞形成是由於洞穴內的海水清澈，陽光從洞口照射入內，光線穿越海水後，光線經折射，藍光傳播速度最快，再由水底向上反射，海水反映出貓眼的藍色，形成藍洞自然奇觀。

藍洞以魔幻深藍色而聞名。導遊說，要陽光充足時，海水才會發藍。由於光線原因，上午時海水顏色更為寶藍，遊客也比較多，但海水比較冷。下午水色轉為更迷人的淡藍。

後來發現，其實世界各地都有許多媲美藍眼淚的藍洞！位在地中海的小國馬爾他，也有美麗的藍洞，奇景毫不遜色。前提是，要入洞觀看，難度極大，要大晴天、無風浪、退潮、還必須在上午10-12點，下午2-5點。

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作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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