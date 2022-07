【山地悠遊人生@iM網欄】克羅地亞 藍洞秘境

要見到北極光難,但原來藍洞Blue Cave天然現象更難遇見。全世界比較出名看到藍洞的地方有三個,沖繩的真榮田岬,意大利的Capri 島與克羅地亞的Vis Island。

到克羅地亞,當然想去藍洞一窺究竟,可到達過程相當轉折,首先要到達最近的城市Split,參加跳島一日遊。必須在6-9月份的旺季去,其他季節並不常有藍洞團成行。

報名參加一日遊,結果在藍洞口望門輕嘆,漲潮進不去,洞口排滿了船隻。克羅地亞的藍洞面積小,要入洞觀看,困難程度極大,要天公作美還要看時辰。然後幾天風速高,浪大,根本無法成行。

我在Split等了幾天,反正Split舊城很有魅力,好吃的東西也很多。經了解後,知道去藍洞的另一個方法,可以直接在Split坐船到達Vis Island,注意每日只有2班船,錯過了就要再等一天。然後坐巴士到島的西面小鎮Komiza,再參加藍洞團,乘快艇到達藍洞。結果又一次失望,風浪太大,小船不能進洞。

從克羅地亞坐大巴到鄰國黑山,發現黑山也有藍洞,位於美麗的盧斯蒂卡半島 Lustica Peninsula,是黑山最受歡迎的景點之一,馬上報名,而且可以在藍洞裏面游泳喔!

▲ 跳海吧,每個人都雀躍地跳入海,海水反彈形成螢光藍!

因為沒有太大的期望,當小船進入藍洞內,大家屏息俯望,都看呆了。船就彷彿漂浮在空中一般,能直接見到海底。更興奮是可以跳下去游泳,近距離欣賞奇景。

▲ 船員技術高超,海面那個小洞極為狹窄,一下子就鑽進去了。

藍洞形成是由於洞穴內的海水清澈,陽光從洞口照射入內,光線穿越海水後,光線經折射,藍光傳播速度最快,再由水底向上反射,海水反映出貓眼的藍色,形成藍洞自然奇觀。

藍洞以魔幻深藍色而聞名。導遊說,要陽光充足時,海水才會發藍。由於光線原因,上午時海水顏色更為寶藍,遊客也比較多,但海水比較冷。下午水色轉為更迷人的淡藍。

後來發現,其實世界各地都有許多媲美藍眼淚的藍洞!位在地中海的小國馬爾他,也有美麗的藍洞,奇景毫不遜色。前提是,要入洞觀看,難度極大,要大晴天、無風浪、退潮、還必須在上午10-12點,下午2-5點。

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

