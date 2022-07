【玄人‧峰語@iM網欄】星曜如何影響一個人的性格

當年膾炙人口電視劇,「大時代」塑造出一個有血有肉的角色丁蟹,在他的世界裏,做任何東西都是他對,人家是錯的,在我算命的個案中,也曾遇過這類型的命主。

我們時常斟酌一個論點、究竟是性格決定命運?還是命運決定性格?在我們命理學而言、其實是一體兩面,兩者其實沒有分別的,因為有某種命格的人,他的行為自然會反映他命格既有的特色。不論八字或斗數,人的性格是取決於五行互相影響或星系互相映照而產生的,所以很多時候人的表面行為,未必反映了他的真實本性,即是我們俗語所云「人心隔肚皮」。有的人表面行善意,內裡其實是滿肚墨圈,是有他既有的目的。反觀一些人表面並不友善,但他所作出的行為,都是以他人為先,不過,如果從「七政四餘」的角度去分析,大體上較容易知道某個人的性格取向。

「七政」者,主日、月、金、木、水、火、土,要理解一個人究竟是否自私,只顧自己的感受?還是凡事都為他人設想先行?都可以由這七粒主星的分布來決定。「七政四餘」的學理,跟西洋占星非常近似,除了論星曜本身特色外,還會論天體的位置。要知道一個人自私與否,首先我們要將「天頂」做一個中軸,將整個星盤一分為二,如果主星集中或接近在命宮的一方(或叫在中天左方)、這些人的性格通常會較為自私,凡事都認為世界只圍繞他自己而轉,主星愈側重一旁,代表自我、自愛、白以為是的程度愈高。反觀如果七粒主星在天頂的右方(即較遠離命宮),這些人的特點通常是考慮他人感受,凡事願意為人付出。

很多人都會認為自私的人不好,願意為人付出的才是仁者大道,然而,在命理學上,我們不談性格上的絕對好壞,當我們了解某人的特質,就會知道他行為上的傾向而已。而事實上,有時適當的自私也不是壞事,過份的無條件付出,只會令自己失衡。所以我們懂命理者,都不會純用道德的角度去批評一個人的好壞,反而會多從命者的命格結搆,去解釋他為何有自我或大愛的行為。

另外,大家亦會發展有些人做什麼事,都像做騷一樣,目的都只是為了吸引他人的眼球,自己是否真的享受根本不重要,最重要是於社郊平台多人點贊便會「自HIGH」;反之,有些人做什麼都是以自我滿足為主,根本不會理他人的目光,這都是要星盤中星曜分布有莫大關係。前者主要是主星集中在天頂,目的是想人見到、想人知道其存在,所以他的喜悅要來自他人點贊。反觀星曜跌在天底,通常慣了隱藏,自娛為先,所以性格較為脫俗。

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

