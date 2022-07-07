【玄人‧峰語@iM網欄】星曜如何影響一個人的性格

當年膾炙人口電視劇，「大時代」塑造出一個有血有肉的角色丁蟹，在他的世界裏，做任何東西都是他對，人家是錯的，在我算命的個案中，也曾遇過這類型的命主。

我們時常斟酌一個論點、究竟是性格決定命運?還是命運決定性格?在我們命理學而言、其實是一體兩面，兩者其實沒有分別的，因為有某種命格的人，他的行為自然會反映他命格既有的特色。不論八字或斗數，人的性格是取決於五行互相影響或星系互相映照而產生的，所以很多時候人的表面行為，未必反映了他的真實本性，即是我們俗語所云「人心隔肚皮」。有的人表面行善意，內裡其實是滿肚墨圈，是有他既有的目的。反觀一些人表面並不友善，但他所作出的行為，都是以他人為先，不過，如果從「七政四餘」的角度去分析，大體上較容易知道某個人的性格取向。

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「七政」者，主日、月、金、木、水、火、土，要理解一個人究竟是否自私，只顧自己的感受?還是凡事都為他人設想先行?都可以由這七粒主星的分布來決定。「七政四餘」的學理，跟西洋占星非常近似，除了論星曜本身特色外，還會論天體的位置。要知道一個人自私與否，首先我們要將「天頂」做一個中軸，將整個星盤一分為二，如果主星集中或接近在命宮的一方(或叫在中天左方)、這些人的性格通常會較為自私，凡事都認為世界只圍繞他自己而轉，主星愈側重一旁，代表自我、自愛、白以為是的程度愈高。反觀如果七粒主星在天頂的右方(即較遠離命宮)，這些人的特點通常是考慮他人感受，凡事願意為人付出。

很多人都會認為自私的人不好，願意為人付出的才是仁者大道，然而，在命理學上，我們不談性格上的絕對好壞，當我們了解某人的特質，就會知道他行為上的傾向而已。而事實上，有時適當的自私也不是壞事，過份的無條件付出，只會令自己失衡。所以我們懂命理者，都不會純用道德的角度去批評一個人的好壞，反而會多從命者的命格結搆，去解釋他為何有自我或大愛的行為。

另外，大家亦會發展有些人做什麼事，都像做騷一樣，目的都只是為了吸引他人的眼球，自己是否真的享受根本不重要，最重要是於社郊平台多人點贊便會「自HIGH」；反之，有些人做什麼都是以自我滿足為主，根本不會理他人的目光，這都是要星盤中星曜分布有莫大關係。前者主要是主星集中在天頂，目的是想人見到、想人知道其存在，所以他的喜悅要來自他人點贊。反觀星曜跌在天底，通常慣了隱藏，自娛為先，所以性格較為脫俗。

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作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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