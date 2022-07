【跟錢家學理財@iM網欄】想有A級信貸？ 勿讓「小事」影響你的信貸評分

如果你有信貸活動,例如信用卡、樓宇按揭、私人貸款等,你就會有一份個人信貸報告。良好的信貸評分在申請貸款時有助爭取更佳利率; 相反,若是評分差的話,銀行及金融機構可能收取較高利息,甚至拒絕信貸申請。此外,我們找工作時,僱主要求查閱求職者的信貸報告亦愈見普遍,以評核求職者財務上的責任感。

信貸評分分為A至J十個等級,當中A是最高評級。日常生活中一些你以為是「小事」的事情,卻有機會影響你的信貸報告及評分。

一、遲交卡數或逾期償還貸款

不少人可能都試過忘記交卡數,別以為遲交幾天只是有少許罰款,無關痛癢。其實遲交卡數及逾期償還貸款可能會影響你的信貸記錄和信貸評分。即使之後還清,信貸報告仍會記錄曾拖欠款項,逾期還款紀錄將會保留達5年之久。

二、只還min-pay

長時間只還最低還款額會令欠款額及利息愈滾愈大,對個人財務造成負面影響,亦可能影響信貸評分,或令財務機構質疑你的還款能力。

三、信貸使用度過高

假如你有一張10,000元信貸額度的信用卡,若結餘是7,000元,信貸使用度便是70%。信貸使用度愈高,信貸評分就愈低,更要切忌有碌爆卡的情況。信用卡卡數應該要月月清,既可避免支付高昂利息,亦不會影響信貸評分。

四、同時申請多個信貸

銀行及信用卡公司不時提供迎新禮物或消費優惠吸引消費者申請信用卡,如果你同時申請多張信用卡,多間銀行就會在短時間內查詢你的信貸紀錄,以考慮你的信貸申請。同樣地有些人在申請貸款時希望比較不同機構批出的貸款利率,因而同時向多家財務機構申請貸款。這些查詢會記錄在你的信貸報告上,過多的信貸查詢或會被解讀為你財務出現問題。所以,應避免在短時間內申請多張信用卡或多個貸款,以免影響信貸評分。

