【創科解碼@iM網欄】香港創科下一站：大灣區還是一帶一路？

香港已回歸祖國25年。作為特別行政區，香港背靠中國、面對世界，在經濟發展上毋疑有極大優勢。而在創新科技方面，近年許多人都提出香港創科要把目光放在大灣區，並要抓緊一帶一路的機遇。對這些觀點，筆者也曾仔細思考，並從實際上去考量。

個人認為，香港創科到大灣區發展，雖然有一定的先機，但卻未必是最理想的方向。香港創科有很大部分是軟件開發方面，與大灣區的創科相比，不會有甚麼優勢。反而，一帶一路的市場，可能會較適合一些香港創科去發展。

無可否認，大灣區對科技初創而言，是一個充滿機會的地方。因為初創發展的一大重點，是市場規模。香港市場是700萬人口，而大灣區則有7,000多萬人口。單單是大灣區，已是香港的10倍！更何況整個個國內市場，十多億人呢！

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試想想，當初創製造了一個全新概念的產品出來，給1個人試用或給10個人試用，其開發成本是一樣的。如果這產品有很好的概念，但在香港只有100個人使用，在市場上不會引起太大的聲音，初創公司亦難以經營下去；若放之在大灣區，也許就會有1,000個人使用，不但會獲得更多注意，而且會有10倍收人，想找投資者就自然更容易。

十多億人口的中國市場，當然人人都想進去發展，但我認為最重要是一家創科能否在這個偌大的市場中找到自己的獨有價值。價值，其實就是其他競爭對手所沒有的東西。要知道，其實大灣區本身已有不少內地創新科技企業，香港創科想要佔一席之地，要面對的對手絕對不弱。而許多香港初創不熟悉內地文化，貿貿然去大灣區要冒很大的險。

當然，我並不是說「絕對不要去大灣區發展」。不是不去，而是要慢慢來，先衡量一下自己能力，再看定一些。香港政府對往大灣區發展的創科有許多的資助及支援，這當然也提高了吸引力。但在筆者的公司而言，我們已不是初創（已創業了35年），在未有很具體的新發展概念之前，與其冒險衝上去，目前我們會寧願發展一帶一路。

一帶一路的市場也是極具規模的，而東南亞那邊的發展並不及香港般快速，變相有許多機會，競爭相對較少。因此，我們較看好一帶一路，希望在東南亞做出成績，打好更穩定的基礎後，再考慮大灣區市場。

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作者_謝小江（Nelson）簡介：

個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

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