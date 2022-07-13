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【姜濤 X Darlie 好來】姜濤拍Darlie廣告第二回全新造型亮相 「濤」氣打卡位陸續登場

理財智慧 02:57 2022/07/13

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正當大家以為姜濤代言DARLIE好來的廣告已步入尾聲，卻突然出現了新一輯廣告，而且新一輯廣告主題跟上輯大不同，尤其又有新的打卡位可以到處影相，不用多說，姜糖們當然最高興，繼而繼續把牙膏「盡力掃」！

DARLIE很愛錫姜濤這位代言人，除了已經播出的電視廣，新一輪宣傳依然讓姜濤遍布全港九新界，展現他的迷人亮白笑容！由7月8日至8月9日，DARLIE聯同各大零售商特定門市獨家設立「DARLIE x 姜濤原齒白笑容專區」，店內設置不同造型的姜濤紙牌及裝飾，讓粉絲一邊購物， 一邊與偶像合照打卡！

此外，由7月8日起有多達50架DARLIE x 姜濤巴士將化身成為「DARLIE x 姜濤原齒白笑容號」，遊走全港九新界；8月更有「DARLIE x 姜濤主題巴士站」登場，各位姜糖要密切留意，捕捉「濤」氣十足的原齒白笑容！

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「面對過去，我選擇用笑容撐過去....」是姜濤拍DARLIE第一個廣告的主題，廣告融匯了姜濤自身故事，讓粉絲看得份外投入。今次全新一輯全亮白極緻酵素牙膏廣告，DARLIE同樣貼心地迎合了姜濤的喜好，貼心準備不同的場景讓姜濤任食任玩，為他忙碌的行程補充能量。拍攝過程中，不乏佈滿美食的場景，讓愛吃的姜濤有機會全日吃個不停， 甚至吃爆谷吃到要工作人員出聲勸止，他更自封「拋爆谷達人」。

 

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

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原來在其中一幕姜濤要吃爆谷，導演邀請他嘗試拋高來吃，顯示活潑佻皮一面。姜濤練習幾次後，便成功用口接住，令他十分興奮，高呼叫現場人員喚他「拋爆谷達人」。但一次的成功並沒有令他止步，他繼續拋，繼續吃，直到工作人員要叫停阻止，以免他吃光道具。姜濤笑言：「我係為咗有更完美嘅鏡頭效果，先至不停食爆谷練習咋！」

【姜糖注意】姜濤 X Do姐主題纜車限定登場 送紀念車票、姜濤簽名紀念幣 仲可參加「玲」感拼「濤」活動【見下頁】

此外，姜濤在拍這個廣告期間更「吃貨濤」上身，其中一幕他與一眾演員們開心聚餐，姜濤以驚人速度，只用三啖便吃完１個熱狗，轉眼就消滅了4個，其時還剛吃過午飯不久，令工作人員咋舌，驚嘆他果然是當之無愧的「吃貨」。

【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來【見下頁】

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記者：張以正

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