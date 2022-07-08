【二手樓價】馬鞍山星漣海放盤一年　減價105萬　4年蝕167萬

多個新盤蓄勢待發，但在加息陰霾下，整體樓市氣氛明顯轉差，近期各區二手住宅屋苑價格回落，均見蝕讓、劈價成交。

世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山星漣海2A座中層D室，實用面積1,154平方呎，四房兩廳間隔，座向西北，享海星灣景觀，原開價1,850萬元，放盤一年，終減價105萬元，以1,745萬元易手，實用呎價15,121元。

資料顯示，原業主於2018年8月以1,912萬元購入上址，持貨4年，現賬面蝕167萬元，物業期內貶值約8.7%。

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