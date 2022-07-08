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【有相睇】長情業主急套現　勁減355萬賣樓　成交價低銀行估價100萬

股樓投資 20:14 2022/07/08

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再有長情業主沽貨賣樓。富誠地產羅文通說，黃大仙秀芳花園高層4室，實用面積698平方呎，三房間隔，向東北，望開揚獅子山景，今年4月放盤，原叫價1,080萬元，因業主急於套現，終勁減355萬元，新近以725萬元易手，實用呎價約10,387元，較銀行估價平100萬元。

    點擊圖片放大
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代理透露，新買家為區內分支家庭。從代理提供的相片可見，單位外望獅子山景，有企理裝修。 

資料顯示，原業主於1987年7月以75萬元購入上址，持貨35年，現帳面獲利約650萬元，物業期內升值近8.7倍。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 秀芳花園 黃大仙

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