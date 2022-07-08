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【職場熱話】女友呻伴侶無上進心 年紀輕輕做保安缺乏職涯規劃 指不需賺大錢但做事要有目標

理財智慧 20:51 2022/07/08

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不少女性往往要求另一半在事業上需抱有「上進心」，如此一來兩人才能夠看得到未來，繼續攜手走下去並邁向幸福人生。有網友於生活日常討論區分享，其男友實屬無上進心的人，2019年後藉故不上班兩年天天在家中打機，自稱有求職卻一直沒回音，她對此深表懷疑：「難道連M記都不請？」

【溫股知新】投資者靜待消息  新七小福你要識

樓主又指男友連兼職也沒找，明明沒工作時間充裕可以努力讀書，但「副學士竟然都讀到有一科不合格，讀了四年仍未能畢業，直到最近有朋友介紹才找到一份保安工作……20幾歲做保安，完全缺乏Career Path（職涯規劃）」。在她眼中此男友完全沒上進心，正考慮分手中。

樓主強調，上進心是指「有目的去做事，不一定是賺大錢」。她舉例，「有些人中學讀不成書，一出社會就好有目標要做咖啡師、裝修，去學一門手藝，以幫助日後Career Path，這些都算是有目的做事」。

【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力【下一頁

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有網友就列舉了幾個關於何謂上進心的類型。首先，不斷在自己的職業尋求升職加薪的機會。例如：一個地盤仔，由學徒，做到專業技工，考幾個牌，做到主任/管工，進修之後，再做到工程師，判頭，老闆之類。又例如一個前線銷售員，做到經理、銷售總經理，業績日日爆數。追求業績的人，會為自己的職業去進修相關技能，拼搏工作到甚至會無時間理會另一半。 

其次是會有目的地去做事，例如是將來想搞些小生意、投資在某些賺錢的項目，或是單純地想買樓築巢。這類人未必會在工作上花太多心機，只會單純儲一下錢、挖掘一些賺錢機會，儘管未必一定會成功，但會對另一半分享夢想，亦會有多些時間陪伴。

還有一種是會去學很多不同的東西，但就未必會幫到收入增加。例如一個售貨員會識少少水電，又可能是一個工程仔識少少工商。 工作上都可能只是按年加薪，但有機會被人因某些額外技能而看中。

【職場熱話】 兩個月行政工作賺快錢 一份31K準時收工一份45K但「好Chur」 打工仔懊惱不知怎挑選【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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