【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（7月11日-15日） 股市 19:50 2022/07/08 分享： 分享： ▲ 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（7月11日-15日） 登入財經台， 仲有更多精彩節目等你發掘！ 皇牌節目必睇【ET財智Talk】買債券避跌市？重溫《ET財智Talk》霸菱劉偉達嚴選3類債劵→【立即收看】 重溫本周精彩節目↓↓ 7月4日 → 下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？【按此即睇】 7月5日 → 油價會否災難式衝高 電力股繼續發力？【按此即睇】 7月6日 → 藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？【按此即睇】 7月7日 → 油價跌破百元陷弱勢 下半年股市東升西降？【按此即睇】 7月8日 → 航空股起飛追唔追？汽車股又開車怎部署【按此即睇】 *推介節目* 辭工變身鐵匠 港青赴英進修創自家品牌 即看最新一集【創業ideas】 牛扒店轉型賣糖水 港式研磨糖水日賣500碗 即看最新一集【ET贏商有計】 欄名 : ET開市直擊 相關文章 約翰遜辭職 英鎊有望轉勢？對滙豐005有多利好？ 今日 約翰遜辭職 英鎊有望轉勢？對滙豐005有多利好？ Tesla（TSLA.US）分注吸納策略 幾錢之下吸納最值博？ 今日 Tesla（TSLA.US）分注吸納策略 幾錢之下吸納最值博？ 小鵬汽車9868追揸沽攻略 持貨、冇貨部署一覽 今日 小鵬汽車9868追揸沽攻略 持貨、冇貨部署一覽 航空股可否成功起飛？國泰293操作策略即睇 今日 航空股可否成功起飛？國泰293操作策略即睇 中海油883收息策略 分注吸納睇實2個價位 今日 中海油883收息策略 分注吸納睇實2個價位 你可能感興趣 約翰遜辭職 英鎊有望轉勢？對滙豐005有多利好？ 今日 18:00 約翰遜辭職 英鎊有望轉勢？對滙豐005有多利好？ Tesla（TSLA.US）分注吸納策略 幾錢之下吸納最值博？ 今日 19:19 Tesla（TSLA.US）分注吸納策略 幾錢之下吸納最值博？ 小鵬汽車9868追揸沽攻略 持貨、冇貨部署一覽 今日 12:36 小鵬汽車9868追揸沽攻略 持貨、冇貨部署一覽 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】航空股起飛追唔追？汽車股又開車怎部署（附time code） 今日 【ET開市直擊】航空股起飛追唔追？汽車股又開車怎部署（附time code） 【ET開市直擊】油價跌破百元陷弱勢 下半年股市東升西降？（附time code） 2022/07/07 【ET開市直擊】油價跌破百元陷弱勢 下半年股市東升西降？（附time code） 【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code） 2022/07/06 【ET開市直擊】藥股受捧前景點睇 新股「鋰王」登場有睇頭？（附time code） 【ET開市直擊】油價會否災難式衝高 電力股繼續發力？（附time code） 2022/07/05 【ET開市直擊】油價會否災難式衝高 電力股繼續發力？（附time code） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（7月4日-8日） 2022/06/30 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（7月4日-8日） A股 經濟 經濟衰退 見底 博反彈 香港 恒指走勢 港股 美股