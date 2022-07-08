【亞太餐飲】稱去年已收到有關欠供MPF個案　積金局：不存在後知後覺、仍積極追討約81萬

▲ 【亞太倒閉】稱去年已收到有關公司欠供MPF個案 積金局：不存在後知後覺 仍積極追討81萬

就亞太餐飲（控股）有限公司倒閉事件，積金局周五舉行新聞發布會，積金局行政總監鄭恩賜表示，拖欠供款事件受影響的僱員超過100人，涉及16間或以上集團旗下公司，包括不同品牌的餐廳。

由去年至今，集團拖欠金額共158萬元，約77萬欠款已成功追討，另約81萬仍在追討，當中約20萬已獲法庭判令。目前仍未成功聯絡到僱主，正在申請扣押公司銀行戶口以償還款項。

積金局早在去年3月已收到有關公司拖欠供款的違規情況，鄭恩賜否認當局是後知後覺，指是次公司結構複雜，去年未知悉有關公司屬亞太餐飲旗下，稱它們有不同的商業註冊和名稱，亦沒留意到其與亞太餐飲之間的關係，因此去年5月只是遵從法例規定追討有關供款，發出152張付款通知書。

某些投訴個案或涉虛假文書

他強調，亞太餐飲倒閉事件於7月1日爆光後，當局已立刻行動並積極調查，抽絲剝繭下才發現當中關係。他承諾，當局會盡力為僱員追討應得的供款。

工聯會立法會議員梁子穎表示，某些公司出招「蠱惑」，利用簽約首30日不用供款的漏洞，以更改受托人公司方式代替更改合約，每60日轉一次公司，使它們每年可少供6個月MPF。另外，有一名僱員的糧單顯示，公司有為其進行強積金供款，但實質並沒有作任何供款。積金局表示，此個案或涉虛假文書，現正了解中，若有足夠證據會交由警方進一步調查。

被問到有關僱員一年後才發現MPF未曾供款，他表示僱員亦有責任留意自己的MPF狀況，建議他們可透過上網、MPF應用程式或致電積金局，即時檢查自己的MPF情況。

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