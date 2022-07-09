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【安倍晉三身亡】與安倍昭惠結婚35年 因妻捲賣地醜聞

環球社會熱點 08:05 2022/07/09

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日本前首相安倍晉三周五（8日）在街頭遇襲送院，妻子安倍昭惠由東京趕赴奈良醫院探望。安倍晉三因失血過多死亡，享年67歲。安倍晉三與妻子昭惠結婚35年相當恩愛，而安倍2018年因妻子捲入賣地醜聞。

日本最長任期首相 兩度拜相均因病下台 【下一頁】

現年60歲的安倍昭惠出身名門望族，父親為日本糖果製造商龍頭森永製菓社長松崎昭雄。她在知名廣告公司Dentsu工作時邂逅安倍晉三，兩人於1987年結婚。安倍昭惠90年代起在丈夫家鄉擔任電台主持。

安倍昭惠在安倍晉三從政初期已非常敢言，多次發表反對丈夫立場的言論，被稱為「國內反對黨」。

安倍晉三拜相後，首相夫人安倍昭惠亦多次就敏感議題表態，包括2014年參加東京LGBTQIA+同志遊行。她翌年被拍到在大麻種植田内宣傳日本大麻文化。

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槍手疑自製槍械 事前混入人群犯案（有片） 【下一頁】

安倍昭惠2017年擔任「森友學園」小學名譽校長，但「森友學園」被揭用低於估價金額購買土地。財務省涉篡改14份與「森友學園」相關賣地文件 ，時任首相安倍晉三捲入醜聞曾被要求下台。

兩人一直膝下無兒，據悉安倍曾建議收養孤兒但遭昭惠反對。

責任編輯：郭麗明

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