【談保說道】家居保險細節須知 水喉滲漏不能歸為意外事故

筆者認識的朋友中，有數對夫婦於第四波疫情緩和後趁機出遊，他們不喜歡回港後需要進行檢疫隔離，寧願於海外穿梭於不需要進行入境檢疫隔離的地區，如是者已超過半年，他們大都投保了全年的旅遊保險，讀者們不要誤會，香港是完全沒有保障全年旅遊的旅遊保險，這些全年的旅遊保險是針對頻密出遊的人士，每年保障無限次旅程。

可是每次旅程，最高保障90日，即是他們的旅遊保險已經失效，幸好他們有妥善的醫療保險，高保障額、全球保障、全數賠償，每年上限過千萬元，而他們也精打細算，懂得花時間心機，詳細了解穿梭地方的醫療系統、設施和收費，至今他們均能平安無事，繼續享受他們的愉快之旅。

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【青姐話】向上游 唔使愁

水喉滲漏非意外事故

兩天前，筆者收到一封電郵，仍然在浪迹天涯的客戶通知我，他香港居所的管理處知會他，樓下住戶投訴天花有水漬，懷疑是他的單位有水浸，向下滲透，要求他協助給管理員入屋檢查，可是他人在海外，只好託家人拿鎖匙與管理處聯絡，入屋進行檢查，發現他的廚房內有一條水喉滲漏，相信已有頗長時間，整個單位的地板已浸得發漲，管業處立即將該單位的供水關上並紀錄整件事情。一星期後下層住客向戶主發出了索償信件，客戶便知會筆者，要求運用他投保的家居保險安排索償，除了自己單位的損壞需要更新替換，更要提供第三者責任保障以回應樓下住户的索償。

然而，保險是不會保障水喉滲漏引致的一切損失，家居保險是保障因意外事故所引申的財物損失，舉例如爆水喉引致水浸、破壞屋內裝修傢俬、喉管滲漏卻非意外事故，這是日久失修所引致的，家居保險絕對不會承擔任何責任。

單位也需要定時檢查

第三者責任的保障方面，無奈住宅單位於過去超過半年並沒有人正常居住，他也沒有安排專人定時到單位內檢查門窗水電，就因這緣故，他的家居保險已經失效！對於樓下單位的索償追討，保險公司會一概不負責。家居保險的保單清楚定明，受保障單位若連續出現14日沒有人居住或到上址檢查窗戶水電及一切設施正常運作與否，則由第15日起計，保單的保障會被終止，這是很容易避免的，只需要安排家人每14天按時到單位內檢查一切，最重要的是，給管理處於你的紀錄簿上簽署到訪紀錄，這樣就已經足夠證明給保險公司用作核實資料，你的家居保險保障會完全正常運作，若發生上述的事情，起碼第三者責任的保障也能回應需要。

在這股新冠疫情影響下，我們有很多的生活細節確實需要謹慎的思考和部署，好避免在不知不覺間影響了別人，更給自己帶來煩惱，也許這會為香港帶來新興行業，為外遊人士作居所打理，短期的服務給香港經濟復甦注入新動力！

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【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第767期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱