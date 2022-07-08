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【科技一周回顧】安倍晉三疑遭3D打印槍擊殺　TikTok坦承中國員工可存取美國用戶數據

科技 20:00 2022/07/08

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【安倍晉三中槍】安倍晉三槍擊兇器疑為3D打印槍械　美部分州份早已立法規管

日本前首相安倍晉三今（8日）早於奈良縣出席拉票活動期間，遭遇槍擊，終告不治。有專家懷疑，疑兇所使用的兇器為3D打印出來的改造槍械。3D打印武器的安全問題一直被全球多國關注，少數幾個州份已自行採取相應措施，來監管國民自製槍械。

2/ 【TikTok爭議】TikTok坦承中國員工可存取美國用戶數據　擬夥甲骨文設系統限制

短片社交平台TikTok近日惹上私隱爭議，該企行政總裁周受資主動致函九名共和黨參議員承認，位於北京的母公司「字節跳動」員工可存大量美國用戶的敏感數據。

>>>【TikTok爭議】「昏迷挑戰」致7兒童死亡　TikTok遭多名父母起訴

>>>【TikTok爭議】美參議員向FTC發信　要求調查TikTok數據安全

>>>【違規行為】TikTok色情內容及虛假賬戶數量激增　首季刪逾1.02億條影片

3/ 【小米發布會】Xiaomi 12S系列正式登場　首度搭載Leica光學鏡頭　售4,688港元起（多圖）

來到7月，智能手機市場的戰爭已正式開打。小米宣布Xiaomi 12S系列旗艦機正式登場，三款新機分別為小尺寸的Xiaomi 12S 、大尺寸的Xiaomi 12S Pro及影像旗艦Xiaomi 12S Ultra。

>>>【小米手機】小米證實開始在越南生產手機　分散生産基地

4/【華為新機】華為nova 10系列登場　6,000萬像素前置鏡頭成亮點

華為（Huawei）於夏季新品發布會宣布，nova系列再添新成員！全新的nova 10系列共有兩款手機，分別為「nova 10」和「nova 10 Pro」。其中nova 10 Pro的前置鏡頭更首設6,000萬像素超廣角鏡頭和800萬像素人像特寫鏡頭，成為發布會亮點。

>>>【抗衡蘋果】華為推防丟追蹤器Huawei Tag　單售99人民幣

責任編輯：殷凱怡

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