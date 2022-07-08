▲ 【安倍晉三身亡】重溫安倍晉三的「安倍經濟學」三支箭 推QQE令日圓大幅貶值、成功令通脹負轉正

日本前首相安倍晉三遇襲身亡，終年67歲。安倍晉三在2006年首次拜相，成為戰後日本最年輕首相，2008年安倍晉三重返政壇，2012年9月再當選自民黨總裁，同年12月再度拜相。安倍晉三於2012年底推出「安倍經濟學」，引起全球關注，當中第一支箭「大規模量化寬鬆政策」成功帶動日本走出通縮。

安倍晉三於2012年12月上任時，日本經濟面對三大問題：（1）每年赤字預算佔GDP約6%至8%；（2）通縮持續，債務比率居高不下；（3）日本經濟長期積弱。

為挽救日本經濟，安倍晉三推出「安倍經濟學」，即三支箭政策，以大規模量化寬鬆政策、緊縮財政政策及結構性改革，三管齊下。安倍晉三任內8年間，「安倍經濟學」取得成效，日本出口反彈，通脹轉正，日本名義GDP自1990年代中期以來首次出現持續增長期，從2013年初至2019年年中持續增長。

QQE帶動日本出口回升至雙位數

2013年日本央行推出QQE（無限量化寬鬆），日圓兌每美元由80，貶值至120，帶動日本出口回升至雙位數，出口首超進口，使得日本貿易差額轉為逆差，日經指數亦大升逾120%，重上20000點。不過，隨2015年油價崩塌，出口放慢，金融市場波動，日圓再度升值至100，日股回落。其後日本央行接連推出負利率等措施，日圓雖一度再貶值至120，但對經濟的刺激成效已不及從前。

安倍晉三任內兩次上調增值稅，以解決稅收過低的問題，令增值稅由5%上調至10%。上調增值稅和其他增加收入措施帶動下，日本赤字預算佔GDP的比例從上台前的6%至8%，降至2019年的2.8%。

不過，受新冠疫情影響，日本的預算赤字和債務比率在2020年再次上升。安倍晉三亦於2020年8月宣布因健康理由辭職，為日本在任時間最長的首相。

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