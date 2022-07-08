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【舜宇光學 2382】 受市場需求弱拖累 舜宇光學手機鏡頭出貨量持續下降 6月出貨量按年跌15%

股樓投資 18:50 2022/07/08

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舜宇光學（02382）收市後公布6月各主要產品出貨量數據，其中手機鏡頭出貨量7,234.9萬件，按年跌15.7%，按月跌20.1%，主要因現時整體智能手機市場需求較淡所致。至於今年首6個月，累計手機鏡頭出貨量為6.5億件。

同場加映﹕【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

期內，車載鏡頭出貨量619.8萬件，按年升25.3%，按月升2.7%，主要是因為受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的影響，而去年同期的出貨量基數亦較低。玻璃球面鏡片出貨量為296.6萬件，按年跌24.9%，按月跌2.4%。手機攝像模組出貨量錄得4,034.5萬件，按年下降21.4%，按月跌18.6%，首6個月手機攝像模組出貨量累計近2.9億件，同樣市場需求低迷所致。

走勢上，舜宇上月底升至100天綫遇阻，並反覆回落，周五（8日）收報116.3元，升3.3%，成交額9.8億元。

【港交所 388】 瑞信調高港交所目標價23% 料港股日均成交升 股價升近7%突破400元關口【見下頁

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記者：郭秀慧

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舜宇光學科技（02382） 港股 智能手機

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