【MPF】駿隆: 6 月強積金回報-2.4% 半年間人均蝕 32,242元

過去半年投資市場動蕩非常，受美聯儲大幅加息、全球通脹及經濟衰退疑慮等因素影響，強積金市場大部份基金也告下跌，直接拖累回報，從2022 年初至 6月，強積金每人平均蝕32,242元；而6月份強積金每人平均蝕5,604元，較5月份時的人均回報1,168元，情況再轉壞。不過，駿隆卻強調，強積金屬長期投資，成員毋須過分擔心短期市場波動。

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截至 6 月 30 日，駿隆強積金綜合指數跌逾 5 點 (-2.4%)，報 224 點。6 月份三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌約 6 點 (-1.8%)，報 306 點；惟中港股票基金受惠於疫情緩和及政策利好，錄得正回報。混合資產基金指數跌 9 點 (-4.1%)，報 220 點；固定收益基金指數跌 0.9 點 (-0.7%)，報 123 點。

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Gain Miles 駿隆執行董事王玉麟提醒市民: 「投資市場短期波伏較大，若果過度轉換基金更會蒙受損失，建議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。」他預期未來一年市場較波動，投資者應謹慎投資。預期市場升跌受著美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭票穩定性以及中國疫情發展等數大因素影響。「在美國加息週期，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想。較保守的投資者可將資 產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作長線退休投資。如有疑問，建議成員可和強積金投資專家了解適合自己的投資部署。」

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就駿隆今天公布的6月份強積金表現數據，積金局回應指，強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。截至今年5月底，強積金自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗。

積金局又指，計劃成員必須年滿65歲或在特定情況下，才可提取其強積金。換言之，在提取強積金前，所謂的強積金投資虧損僅屬帳面上的虧蝕。

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記者：陳詠妍