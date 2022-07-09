【智能製造】針織企業數碼轉型　藉AI、雲端技術加快產品設計流程

新冠肺炎的肆虐對極度依勞動力的傳統紡織製衣業造成嚴峻打擊，令數碼轉型對該行業發展的重要性表露無遺。本地針織企業利洋針織（Cobalt）早於疫情之先，開展數碼轉型的旅程。憑藉AI、雲端技術的科技，利洋針織減低疫情對產量所帶來的影響，同時讓服飾設計流程效率提升8成。

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受疫情影響，不單是工廠停工致主副料斷鏈、產能急速下降，零售蕭條及運輸受阻，都令紡織製衣業整體產量大跌。據本港統計處報告，今年首季的紡服類產品出口貨值約276億，較疫情前的2019年同期同類貨值約463億，下跌近4成。

行業數碼轉型進度 取決於技術成熟度

智慧製造一直都是紡織製衣業面臨的一大課題，在業界深耕近40年的利洋針織行政總監陳永安表示，各類零售業都急速數碼轉型，作為製造業，理應比零售業走得更前。奈何製造業對自動生產技術的精準度要求高，技術發展是影響紡織製衣業數碼轉型進程的一大要素。

他解釋，

機械臂技術在很多年前已經開始研究，但以往大多都只能拿起水果等一些更硬身的物件。但紡織業大多物料都是軟的，而且要在上面織製不同花紋，精準度不是一般機械臂可以解決。

眼見所需的技術趨勢成熟，利洋針織於約7年前正式啟其數碼化之路，並在約3年前著手將各數碼系統整合，透過與阿里雲合作，打造數碼生態平台，提高生產力。

AI、雲端技術、自動編織技術 縮短產品開發及生產期

陳永安表示，該企存有的花紋、顏色、材質可產生逾2520億個設計組合，

一件上衣普遍要有4面的圖樣，每面圖樣需2MB的儲存容量，設計一款產品便至少用8MB。

加上，以往包括設計、打版、客人批閱，和客人正式下單在內的產品開發過程，一般需時3個月。若零售商想在11、12月的零售旺季前收貨，便需早於半年前開始著手開發產品。

他續指，透過雲端技術優化影像處理與儲存功能，再配合AI模擬功能，不但可助該企儲存大量資料，並從中找到特定花紋的圖像外，設計概念亦可用具真實感的虛擬圖像方式呈現，設計師不再需要靠想像來猜測成品效果。整個產品開發過程可縮短至約2星期，效率提升近80%。

此外，為降低當中可能產生的庫存量，利洋針織利用日本企業SHIMA SEIKI的3D自動編織技術，在不經人手操作下，讓生產期減短至少30天。

陳永安指，產品開發過程結束後，只要將相關的圖像設計，以Wi-Fi方式傳送至自動編織機器便可。即使面對疫情肆虐、大多工廠停擺的情況下，員工仍可遙距控制機械繼續作生產，避免了遲交貨的危機。

預想市場需求 提高競爭力

作為正進行數碼轉型的針織企業，陳永安強調，消費者的消費模式不斷轉變，需求亦有增無減，

日後，他們可能會想要不用洗的衣服，甚至要一年四季都可以穿的衣服。你現在研發的技術，應是3至5年後可以用來應付市場需求的技術。到時才做的話，同業競爭會很大。

他補充，隨全球繼續步向數碼化，紡織製衣業要為元宇宙做好準備，當中如何為元宇宙零售店提供貨源和相關技術的發展。以及如何增加與消費者互動，滿足其生活期望都是行業未來必然遇到的挑戰。

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記者：殷凱怡

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