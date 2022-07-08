【保你大】移民後人壽保單失效非常規　有意移民者不妨加大保障額

做我們這一行的，幾乎一入行就已經有共識，那就是，只要買了人壽保險，就無論去到那裏，又或者死在那裏，家人都會獲得賠償。這好像是天經地義的事。但早前傳出，有保險公司的人壽保單合約條文中指明，如果受保人變更了居住地至海外國家，保單就會失效。今早筆者來到芳姐的茶餐廳時，伙記阿蘇就好像發現新大陸一樣，走過來跟筆者談起此事。

蘇：「森哥，大發現呀！原來移民之後人壽保障會沒有了，是否真實？」

森：「蘇哥，我以為你有甚麼大發現，原來是這個。這是『舊聞』來的。據我所知，該保險公司已經宣布，會修改有關的保單條款，日後繕發的人壽保單，『離開香港183日後就會終止保單』的條款不會再存在。而舊有保單的受保人，也會以彈性方式處理移民個案，確保受保人不會因為移民而喪失人壽保障。」

蘇：「嗯，是嗎？是不是給人炮轟，所以馬上修正？其實，為甚麼會有這個有違一貫做法的安排？」

森：「蘇哥，我不是該公司的人，無法答你呢！」

蘇：「但你是行內人，點都應該知道一些吧！」

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森：「行內人也不一定知道所有行內事呢！我只知道，該家是一家近年冒起的虛擬保險公司，即是沒有我們這類保險代理，客人只是上網買保險，也沒有保險顧問解說有關保障。但當然，他們的保費會便宜一點，而如果有問題，就要聯絡他們的客戶服務人員。」

蘇：「咦，是不是因為想便宜一點，所以降低一些保障？」

要計算居住地風險

森：「我看又未必，因為這個影響其實很小。但我可以提醒一句，對保險公司來說，不同居住地的風險確實有不同，所以，我們現在替客人購買保險時，都要留意他們是否香港人，準確來說是他們的居住地是否香港，有些險種確實會因應他們的居住地風險，而在保費上有差異的。」

蘇：「嗯，原來有這個分別嗎？」

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森：「是的，這是居住地風險（Nationality Rating），這對於買醫保或危疾保的影響會大一點，對人壽的影響又會小一點。」

蘇：「那麼，這次只是茶杯裏的風波，而且已經解決了？」

森：「是呀，你可以當沒發生過這麼一回事。」

蘇：「好的，但森哥，我想問一下，其實在香港買人壽保險是不是很便宜呢？因為香港人愈來愈長壽呢！」

森：「阿蘇，你果然有保險天份。我相信你的分析也接近現實，由於香港的平均壽命在全世界排名中位居前列，在計算死亡風險時，那個『因子』也會小一點，所以，我經常告知想移民的朋友和客戶，移民前可以考慮加大自己的人壽保障，尤其是那些準備移民去有遺產稅國家的人，他們的人壽保險賠償正好用來給後人（受益人）邀交遺產稅呢！」

蘇：「哈哈，森哥，你真識做生意，但我不會移民的，沒法買。」

森：「沒有問題，你只要將我這信息告知你的朋友，尤其是想移民的朋友便可。」筆者半開玩笑地說。

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撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第766期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨