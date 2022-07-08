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【奈雪的茶】奈雪的茶：第二季淨增50間茶飲店　上海同店收入已恢復至疫情前的七成

股市 18:32 2022/07/08

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奈雪的茶：第二季淨增50間茶茶飲店　上海同店收入已恢復七成

奈雪的茶 （02150） 表示，奈雪的茶指，第二季錄得淨新增50間奈雪的茶茶飲店，關停15間奈雪的茶茶飲店，並將19間奈雪的茶標準茶飲店開始轉為奈雪PRO茶飲店。截至6月底止，集團共經營904間奈雪的茶茶飲店。於4月及5月上半月，中國大陸地區餐飲、零售等行業均受到了疫情較為嚴重的衝擊，集團門店表現也承壓明顯，但現時6月同店訂單量達到去年同期水平。

季內，疫情持續影響上海、北京等一線城市，位於上海的門店在疫情最嚴重時幾乎全部暫停營業，但單日暫停營業門店不超過總門店的約15%。截至6月13日，集團所有上海門店已恢復營業，恢復營業後，集團上海同店收入大約恢復至本輪上海疫情發生前的七成。

另外，奈雪的茶表示，自研的自動制茶機已在全國近兩百家門店使用，預計將於9月底之前如期完成於全國門店的推廣計劃。同時，集團加快了自動訂貨、採購等軟件系統在門店的使用，進一步提高門店運營管理效率和水準。

集團指，零售業務正在穩步推進，目前已逐步進入華南、華中、華東、華北多個省的數十個城市。

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