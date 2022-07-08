【安倍晉三身亡】一門三首相 安倍52歲初拜相

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，終年67歲。安倍晉三出身政治世家，家族連同他在内曾出3名首相。安倍晉三的政治生涯充滿傳奇色彩，當年以52歲之齡初登相位，更成為在任時間最長的日本首相。但安倍晉三飽受潰瘍性大腸炎困擾，於2020年突然卸任。

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安倍1954年於東京出生，父親安倍晉太郎曾任外相。安倍外祖父岸信介及外叔公佐藤榮也曾任首相，因此安倍晉三的家族一共誕生3名首相。

安倍大學畢業後，70年代末曾於神戶製鋼公司工作，1982年擔任時任外相、父親安倍晉太郎的秘書。

直至安倍晉太郎於1991年離世，安倍接替父親在山口縣的選區，並當選國會議員。安倍於2003年出任自民黨幹事長，於政壇平步青雲，兩年後就獲時任首相小泉純一郎任命為內閣官房長官。

安倍2006年於自民黨總裁換屆選舉高票當選，以52歲之齡成為第90任日本首相，當時外界期望他可為政府帶來新氣象。

但安倍上台僅一年，自民黨就於參議院選舉慘敗，他其後宣布辭去相位休養身體。

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安倍2012年9月捲土重來再度當選自民黨總裁，並率領自民黨於眾議院選舉大獲全勝。自民黨與公明黨組建聯合政權，安倍同年12月再度拜相。

他2013年12月參拜靖國神社，當時成為日本過去7年來首位參拜的首相，曾引起多方批評。

安倍積極推動修憲，於2015年立法擴大日本自衛隊海外行動範圍。

但安倍2018年受「森友學園」醜聞打擊，當時財務省被揭篡改14份相關賣地文件財政部篡改與安倍妻子有關的「森友學園」14份相關賣地文件。

安倍更為任期最長的日本首相，可惜2020年9月因潰瘍性大腸炎而提早下台。

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責任編輯：鄭錦玲