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【消費優惠】Pinkoi 2022夏日感謝祭開　產品低至88折　買滿指定金額免運費最多再減25元

理財智慧 18:36 2022/07/08

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專售設計商品電商平台Pinkoi.com舉行Summer Sale 2022 夏日感謝祭，以「夏天的我，這樣生活」為題推出為期一個月的獨家優惠，期內下單可享滿額免運及全館低至 88 折優惠。

凡於7月7日至7月27日期間購買 Pinkoi 精選設計，逾1,800品牌單館滿300元即免運費，另有超過1,500品牌全館88折優惠；7月16日前購買指定類別金額滿 350元，結帳時輸入優惠券「@SummerTime」，全單再減25元。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

推薦商品一覽：

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更多優惠日程表：

7月17日至7月24日 全站購物商品金額滿 HK$400，結帳輸入優惠碼「@HotSummer」再減 HK$30
7月25日至7月27日 用 Pinkoi App 下單商品金額滿 HK$450，結帳輸入優惠碼「@SummerGo」再減 HK$45*
7月25日至7月27日 用 Pinkoi App 購物滿 HK$300 即送 1,500 P Coins 回贈價值 HK$30

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文 : 陳楚琨

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