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【汽車股】長汽上半年銷量按年跌16%　新能源車銷售逾6.3萬輛

股市 17:47 2022/07/08

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長汽上半年銷量按年跌16%　新能源車銷售逾6.3萬輛

長城汽車 （02333） 公布6月產銷量數據。期內，長汽銷量錄得約101,186台，按年微升0.5%，產量為102,361台，按年升約1.6%。上半年長汽累計銷量按年跌16.1%至518,525台，產量按年跌12.7%至527,839台。長汽上月6月海外銷售13,451台，上半年累計銷售62,823台。

另外，長汽於6月新能源車銷售12,680台，上半年累計銷售為63,590台。

按車型計，長城皮卡6月銷量及產量按年升17.7%及23.8%至21,251台及22,469台。但哈弗品牌6月銷量及產量按年跌14.5%及13.8%至51,274台及51,831台。WEY品牌銷量及產量跌38.7%及31.6%至2,887台及2,683台。

而坦克品牌上月銷售按年升99.1%至14,258台，產量跌93.91%至14,330台。

長汽股價全日跌2.8%，收報14.6元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

相關文章：

【汽車股】長汽午後滑落4%　5月銷量插7.9%、產量升4.1%　新能源車銷售1.16萬輛

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港股 長城汽車（02333）

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