【TikTok爭議】「昏迷挑戰」致7兒童死亡　TikTok遭多名父母起訴

在短片社交媒體TikTok中，不時會出現特定主題的挑戰。去年興起的「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」先後令7名兒童致死，再次惹起不少爭議。日前，多名受害人家長向TikTok提告，指控TikTok的演算法向其孩子提供致命內容。

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各類特定主題的挑戰一直是TikTok的核心體驗之一，但由於每個人都可以發起挑戰，挑戰的內容早已不再是當初的簡單舞蹈動作，而是變質成一些有害，甚至會致命的挑戰內容，如「火挑戰（Fire Challenge）」、「打老師耳光挑戰（Slap a teacher）」。

鼓吹體驗窒息、昏迷

去年，TikTok再次興起一個名為「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」的致命挑戰。事實上，該挑戰是一項極端的窒息測試，它要求挑戰長時間屏住呼吸，甚至建議挑戰者用皮帶、錢包繩或類似的東西勒住自己的頸部，直到昏倒。

據外媒《The Verge》報道，該挑戰至今已造成7名來自意大利、美國、澳洲等國家的兒童死亡，而所有死者均未滿15歲。

部分死者的家屬起訴TikTok，而最新的訴訟是由8歲女童Lalani Walton的父母，以及9歲女童Arriani Arroyo的父母所提出。Walton的父母指，自Walton在生日時收到新手機後，便沉迷於TikTok，更揚言要成為TikTok網紅。但由於女童只有8歲，無法分辨出TikTok正在鼓勵她做危險的事情。

演算法為兒童提供致命內容

他們又引用其他嘗試該挑戰後死亡的孩子為例，指控TikTok明顯意識到相關挑戰的危險性，但仍然容許該平台透過演算法，在不需刻意搜尋的情況下，主動為孩子提供含有致命內容的影片。

來自賓夕法尼亞州的10歲女主Nylah Anderson的母親，亦正起訴TikTok，並指該應用程序「推動極其危險且令人無法接受的挑戰」。

對於面臨多宗來自各國父母的訴訟，TikTok回覆《華盛頓日報》指，該企已全面阻止並用戶搜索「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」的內容，更增設了一個警告視窗，以提醒用戶「一些在線挑戰可能存有危險、令人不安的成分，甚至是捏造內容」，並將視窗鏈接到應用程式中，有關評估挑戰和警告的頁面。

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責任編輯：殷凱怡

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