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【政府報告】詐騙及與毒品相關罪行　為香港帶來高與中高洗錢威脅

Hot Talk 17:45 2022/07/08

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金管局指，詐騙及與毒品相關罪行，為香港帶來高與中高洗錢威脅。

香港政府發表《洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》，發現內部來說，詐騙及與毒品相關的罪行為香港帶來屬高和中高水平的洗錢威脅；對外而言，詐騙構成的洗錢威脅同屬高水平，而毒品、貪污和避稅罪行構成的洗錢威脅則屬中高水平。

報告分析指，由於洗錢集團會利用香港便捷的金融和銀行系統，不時試圖濫用公司銀行帳戶和金錢服務進行洗錢，因而銀行業和金錢服務業持續面對相對較高的風險。犯罪分子通常在洗錢過程的分割得益階段，企圖藉銀行或其他金融和投資服務如股票和房地產，營造複雜多重的交易，令追查資金來源的工作加倍困難。惟分析顯示，現時的監管和預防措施行之有效，相關行業大致能即時匯報可疑活動。

虛擬資產相關詐騙罪行上升

報告又指，儲值支付產品、互聯網和流動支付服務在香港愈見普及，與銀行帳戶的連繫也與日俱增。犯罪分子的犯罪手法、洗錢方式和技巧層出不窮，這與疫情期間科技加速發展並得到廣泛應用亦不無關係。儘管虛擬資產並非法定貨幣，在香港一般仍不獲接納為付款方式，但虛擬資產活動在香港的規模漸大，日趨盛行，致使虛擬資產相關詐騙罪行的數目上升。

恐怖分子資金籌集風險方面，香港屬中低水平。由於香港的金融體系先進開放，加上社會某部分社羣與海外受恐怖主義影響地區之間的文化和經濟互有關連，出現資助個別境外恐怖主義事件的威脅仍然存在。不過，香港至今沒有確定涉及恐怖分子資金籌集的檢控或定罪案件。另一方面，本地激進分子雖有可能帶來風險，但其風險有限，儘管如此，也顯示或有相關的資金籌集活動。

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