【安倍晉三身亡】槍手疑自製槍械 事前混入人群犯案（有片）

日本前首相安倍晉三周五（8日）在奈良市街頭演說遇襲，送院搶救後不治。警方當場拘捕41歲男子山上徹也，男子據報並非出於政治動機犯案。日本放送協會（NHK）引述調查人員指，疑犯使用自製槍械作案。NHK影片顯示槍手身穿灰色上衣及深色長褲，作案前已混進人群。

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NHK於Twitter發布的影片顯示，身穿灰色上衣及深色長褲的槍手作案前混進人群，雙手抱胸等待安倍開始演講。《共同社》記者目擊槍手悄悄靠近演講中的安倍，然後向他開槍。現場冒出大量白煙，多名保安人員將槍手按在地上，他並無掙扎。

NHK引述多位目擊者指，有男子手持疑似槍械的物體向安倍開了兩槍，聲音非常響亮更冒出火光。第二槍聲傳出後安倍倒下，多人圍著他進行急救。

網上流傳影片及相片顯示，涉案槍械以多層黑色物料包裹而成。NHK及多間日媒引述調查人員指，現場檢獲的作案槍械是自製，未得悉彈藥來源。

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NHK發布的槍手事前作案片段

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奈良市警方現場拘捕41歲男子山上徹也，他向警員承認不滿安倍晉三，但並非出於政治動機作案。NHK及多間日媒報道指槍手是前海上自衛隊員，曾服役3年至2005年退役。

警方懷疑槍手寓所可能有爆炸物，當地時間約下午5點派身穿保護裝備的人員進入其寓所調查，山上徹也目前被控謀殺未遂。

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責任編輯：郭麗明