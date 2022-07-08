【SpaceX】Starlink推海上連網服務 太平洋中心也可以達到350Mbps 比多數人家用網路更快

SpaceX的衛星網路服務Starlink，正式開放海上連線服務，官方宣稱「在最遙遠的海域也能連線」，即使在太平洋正中間，他們也可以提供下載 350Mbps的上網速度。

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目前海上連線用衛星終端機官方的定價為1萬美元（約7.8萬元），而月費是驚人的5千美元（3.9萬元），因此目前除了商業機構外，可能只有身家豐厚一族才能負苛得起，一組內含兩支高功率天線，除此之外，。不過用戶可以「月」為單位，隨時中斷或啓用服務。SpaceX表示海上用天線額外具備抗嚴寒、抗極度炎熱、抗冰霰冰雹及抗時速 50 公里以上強風的耐用度，並能承受19萬英鎊（約8萬公斤）壓力。

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世界第二大遊輪集團皇家加勒比，早前已經啓用 Starlink 服務，讓船上乘客都能使用快速網路，多家航空公司也準備要在機上裝設 Starlink 天線，讓旅客使用。Starlink 已佈署2,750顆低軌衛星，提供訊號給36國，多達50萬名用戶，未來希望 5 年內部署完1.2萬顆衛星，讓網路服務涵蓋全地球。

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記者：鄭日棱