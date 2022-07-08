  • 31°C
香港時間 : 2022708日 (五) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SpaceX】Starlink推海上連網服務 太平洋中心也可以達到350Mbps 比多數人家用網路更快

環球政經 17:33 2022/07/08

分享：

分享：

SpaceX的衛星網路服務Starlink，正式開放海上連線服務，官方宣稱「在最遙遠的海域也能連線」，即使在太平洋正中間，他們也可以提供下載 350Mbps的上網速度。

【科技巨擎】特斯拉裁員10% 幾百名特斯拉前員工 跳槽到亞馬遜、蘋果【下一頁

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

目前海上連線用衛星終端機官方的定價為1萬美元（約7.8萬元），而月費是驚人的5千美元（3.9萬元），因此目前除了商業機構外，可能只有身家豐厚一族才能負苛得起，一組內含兩支高功率天線，除此之外，。不過用戶可以「月」為單位，隨時中斷或啓用服務。SpaceX表示海上用天線額外具備抗嚴寒、抗極度炎熱、抗冰霰冰雹及抗時速 50 公里以上強風的耐用度，並能承受19萬英鎊（約8萬公斤）壓力。

【青姐話】向上游 唔使愁

世界第二大遊輪集團皇家加勒比，早前已經啓用 Starlink 服務，讓船上乘客都能使用快速網路，多家航空公司也準備要在機上裝設 Starlink 天線，讓旅客使用。Starlink 已佈署2,750顆低軌衛星，提供訊號給36國，多達50萬名用戶，未來希望 5 年內部署完1.2萬顆衛星，讓網路服務涵蓋全地球。

 

【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
創新科技及應用 SpaceX

上一篇文章

【約翰遜下台】景順：約翰遜辭任首相　英國經濟或進一步惡化

下一篇文章

【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機
【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴
【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴
【斯里蘭卡破產】斯里蘭卡再加息一厘 央行：短期通脹或高達70% 經濟將陷「痛苦衰退」
【斯里蘭卡破產】斯里蘭卡再加息一厘 央行：短期通脹或高達70% 經濟將陷「痛苦衰退」
【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款