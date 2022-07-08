▲ 【泰禾財困】大新銀行終止與泰禾人壽香港壽險分銷協議 即日生效

中資險企泰禾人壽母公司永興達上月被頒令清盤後，大新金融 （00440） 及大新銀行 （02356） 發公告宣布，終止與泰禾人壽保險的香港人壽保險分銷協議，即日（8日）生效。

公告稱，過去兩年多關於泰禾人壽、其控股公司、相關公司的負面消息持續出現，泰禾人壽亦自去年 2 月 8 日起停止承保任何新保單，而相關銷售目前亦無限期停止。

大新銀行：即日終止香港分銷協議 接獲泰禾人壽反對

鑑於上述之發展以及泰禾人壽違反香港分銷協議的條款，大新銀行已於周五（8日）向泰禾人壽發出書面通知終止香港分銷協議，並即日生效。於發出該書面通知前，大新銀行已接獲泰禾人壽通知表示不同意大新銀行終止香港分銷協議的理據之通訊。

根據香港分銷協議，大新銀行獲大新人壽（現稱泰禾人壽）委任為其非獨家保險代理於香港分銷人壽保險產品；及泰禾人壽為大新銀行於香港的人壽保險產品獨家供應商，以向大新銀行零售客戶進行分銷，分别為期 15 年。

終止分銷協議影響今年賬目中處理

大新銀行已收取 19.72億元的預付款項作為代價，泰禾人壽並同意向大新銀行支付共10筆每筆金額為 5280萬元的等額遞延支付款項，其中大新銀行已收取四筆遞延支付款項。

大新銀行稱，終止香港分銷協議將根據相關會計準則要求於截至 2022 年 12 月 31 日止的賬目中處理，估計對大新銀行集團於 2022 年 6 月 30 日的備考稅前股東資金之影響為增加13.44億元。

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