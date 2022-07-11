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【舜宇2382】舜宇光學挫半成　6月手機鏡頭出貨量按年跌近16%

股市 09:31 2022/07/11

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【舜宇2382】舜宇光學6月手機鏡頭出貨量　按年跌近16%

舜宇光學 （02382） 公布6月份出貨量數據。舜宇6月手機鏡頭出貨量為7234.9萬件，按年跌15.7%，按月跌20.1%，主因受整體智能手機需求轉淡。舜宇首6個月手機鏡頭出貨量為6.5億件。

舜宇一度低見108.2元，現跌5.2%，報110.1元。

重溫上月舜宇出貨量，可瀏覽【下一頁】

其他光學零件方面，車載鏡頭出貨量為619.8萬件，按年升25.3%，按月升2.7%；玻璃球面鏡片出貨量為296.6萬件，按年跌24.9%，按月跌2.4%。

光電產品方面，6月手機攝像模組出貨量為4034.5萬件，按年跌21.4%，按月跌18.6%。首6個月手機攝像模組出貨量累計近2.9億件。

至於顯微儀器，上月出貨量近2.5萬件，按年升23.5%，按月跌0.7%。首6個月累計為13.3萬件。

舜宇今日收報116.3元，升3.29%，成交約9.81億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

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