【約翰遜下台】景順：約翰遜辭任首相　英國經濟或進一步惡化

約翰遜（Boris Johnson）周四（7日）宣布辭任英國首相，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示， 約翰遜辭任後，由於缺乏明確的領導班子及支持增長的政策，英國經濟可能進一步惡化。

由於約翰遜打算在大選前加速推進一系列民粹主義減稅措施，在上個月執政黨內成員不信任投票中，他僅僅倖免於難。英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）最先辭職，目前是人們看好的接班人之一。在辭職信中，他表示不同意減稅政策，轉而支持於優先控制高通脹水平的政策。

趙耀庭稱，「雖然目前猜測誰將接任首相仍言之尚早，但我們仍可合理地假設英國政府會在統一制定明確的策略及政策上變得難上加難。由於政府優先穩增長或抗通脹的需時愈長，政策失誤的機會愈高。」

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他預計，英倫銀行很可能持續加息，下個月有望加息50點子，以應對高通脹。這可能意味著，隨著利率及收益率上升，但英鎊早已處於歷史性疲弱狀態，不太可能進一步暴跌。

趙耀庭又指，英國的信貸及存續期於目前的水平都開始更具吸引力，4%的企業債券收益率反映了大部分的通脹風險。

從英國股市角度看，富時全股指數（FTSE ASX）僅約27%的收益來自英國市場，而超過70%的收益來自環球市場。儘管英鎊維持疲軟，但市場可能存在以低價買入優質國際公司股票的機會。故其特別看好旗下業務現金流強的大型跨國公司，當中許多公司是各自所在領域的表表者。

長期的經濟及地緣政治啟示

趙耀庭認為要關注下任首相不同方面的看法及首要目標，包括：在脫歐談判中，英國對歐盟的態度，包括《北愛爾蘭議定書》；經濟態度：低稅率、低干預經濟相比財政寬鬆、高干預主義；對烏克蘭衝突的態度以及援助程度，包括未來國防開支承諾；淨零排放態度 — 一些黨內右翼候選人無疑將會試圖推翻部分排放承諾以及更加支持水力壓裂等。

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責任編輯：黃苑筠