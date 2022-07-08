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【下半年展望】瑞銀：中國GDP全年增速或超3%　中資股有望跑贏全球股市

股樓投資 19:06 2022/07/08

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上半年市場劇烈震盪之勢迄今尚未平息，瑞銀財富管理投資總監辦公室發布亞洲下半年展望報告，瑞銀指，市場美國經濟衰退的擔憂彌漫，而亞洲的抗震能力或相對較佳，因為下半年中國經濟將在政策的有力支持下逐漸復甦。利率攀升可能令成長股持續承壓，在此背景下，瑞銀看好價值股。信用債方面，瑞銀青睞存續期較短的亞洲投資級債券，因其票息收益可觀。

中國股票有望跑贏全球

瑞銀認為，中國封控最嚴厲的時期已經結束。中國經濟將呈現低通膨、政策支持增長復甦的態勢。瑞銀預測下半年GDP增長將加速回升至3%以上，全年增速可望超過3%。

下半年中國經濟料將在政策帶動下回暖，而美國和其他G10經濟體則可能放緩。鑒於中國的動態清零政策還將延續，瑞銀預計復甦進程將會有起伏且緩步前行，此外中美地緣政治風險也可能帶來一定的波動。在這種環境下，中國股票有望繼續跑贏全球股市。

中國方面，瑞銀認為投資者應在經濟重啟受益者和價值或週期股中取得平衡，前者有望在獲利復甦後見到估值上調，這包括出行相關的消費服務行業、運動服飾和家電等非必需消費品行業。此外，我們認為數位經濟、汽車、科技、工業和可再生能源等行業也存在機會。更多跡象顯示經濟活動逐漸復甦，可望在短期內成為股價上漲的催化劑。

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

投資者應保持多元化配置

對投資者而言，重要的是保持多元化配置，建構充足的流動性緩衝以抵禦任何大幅下滑，並在機會出現時及時把握。

鑒於投資者對衰退風險的擔憂揮之不去，短期內市場環境可能持續震盪。不過，瑞銀認為亞洲為投資者提供了諸多機會。中國逐漸走出最嚴格的防疫封控階段，股價開始有所反彈。日本也終於放鬆邊境限制，為服務業帶來助力。瑞銀認為，與長期主題相關的股票的吸引力正在浮現，為逐步增加長期持倉帶來機會。

在股票之外，瑞銀認為亞洲短存續期高評等債券的機會浮現。此外，隨著美元強勢消退，亞洲貨幣（包括人民幣）應會在中期內回穩。瑞銀認為，隨著中國逐漸復甦，能源和工業金屬的供求基本面趨緊，週期型大宗商品應會上漲。

長期佈局：亞洲新經濟龍頭股

由於增長前景穩健且估值很低，瑞銀認為亞洲新經濟龍頭股再次提供不錯的風險回報。亞洲科技轉型仍處於早期階段，瑞銀預計各個主要行業的滲透率都將穩步上升。再加上管理層愈發重視獲利能力，瑞銀預計2022 年至2024 年企業獲利複合年均增長率將達到16%，遠超MSCI 亞洲所有國家指數6%的增速。

【延伸閱讀】 招證國際料恒指下半年上試25000點 推薦19隻首選股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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