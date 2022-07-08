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【ESG】中銀香港及標普道瓊斯合推「大灣區淨零2050氣候轉型指數」　聚焦大灣區上市企業

Hot Talk 17:11 2022/07/08

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中銀香港及標普道瓊斯合推「大灣區淨零2050氣候轉型指數」。

中銀香港及標普道瓊斯指數宣佈推出「標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數」，為首個聚焦大灣區上市企業的氣候轉型指數。指數以推動大灣區企業實現多項氣候轉型為目標，鼓勵區內上市企業向低碳經濟轉型。同時，亦為資本市場提供多元化的投資選擇，促使更多資金流向低碳轉型的企業。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，希望通過與標普道瓊斯指數攜手合作，發揮資本市場在支持區域低碳轉型方面的積極作用，支持國家雙碳目標和香港氣候行動藍圖2050，推動香港成為領先的可持續金融樞紐，共同建設大灣區更加綠色、更可持續的未來。

量度「標普中國香港大灣區指數」合資格成分股表現

「標普中銀香港大灣區氣候轉型指數」量度「標普中國香港大灣區指數」中合資格成分股的表現，並經篩選及加權，使指數與全球變暖 1.5ºC 的氣候情景相符。該指數的設計符合歐盟氣候轉型基準法規最低標準，以實現《巴黎協定》目標，同時有助降低漂綠風險。

指數採用的加權策略儘量減少成分股權重與母指數的差異，並保持廣泛的市場敞口，同時納入多個減碳目標，例如有關改善與母指數比較的整體溫室氣體排放及實現按年 7%的去碳化進程。

指數每季重新調整時，會考慮成分股公司所參與的若干業務（如具爭議的武器及煙草）、是否符合聯合國全球契約（UNGC）原則，以及根據標普「全球媒體和持份者分析」（MSA）所監測到涉及具爭議的 ESG 事宜而決定是否把相關公司自指數中剔除。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

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