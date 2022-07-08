  • 32°C
香港時間 : 2022708日 (五) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】滙豐渣打鬥加港元定存息 恒生罕有劈息

17:04 2022/07/08

分享：

分享：

7月開局，滙豐帶頭上調港元定存息。

    點擊圖片放大

7月開局首周，竟有多達14間大小行鬥加減港元定期存款息率，當中12加2减。最搶眼的是滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 帶頭加短中長息，花旗及創興則上調3個月短存，華僑永亨向長息埋手，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 旗下虛擬銀行富融（Fusion Bank）提高6個月及1年存息。

眾安及富邦今天（7月8日）亦追趕加息快車，而日前招商永隆全面加息，大眾銀行、大眾財務及交銀香港更一周兩連加。反觀，小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）則減息，大新 （02356） 更連續兩天減息。

專家指發鈔行率先於下半年搶攻，料中小行須加息力挽客戶。

滙豐3個月內4出手  1年期累加1.2厘

說回大行攻勢，滙豐於本周一（7月4日）加3個月0.1厘，新息率報0.8厘，半年加0.3厘、至1.4厘，1年更勁加0.3厘、至1.8厘。這是龍頭發鈔行自5月24日、6月2日、6月20日以來，第4度出手，3個月年息已累加0.4厘，半年累加0.9厘，1年更累加1.2厘。

比拼發鈔行，中銀香港 （02388） 更早於上周六（2日）新推專攻新錢的特惠息。目前中銀3個月有1厘，跑贏滙豐的0.8厘、渣打的0.7厘。半年期也以中銀的1.6厘冠絕發鈔行，滙豐為1.4厘，渣打是1.1厘。1年期則以渣打的2.4厘，拋離中銀的兩厘及遠勝滙豐的1.8厘。順帶一提，渣打亦大加另一選擇，1年勁升0.7厘、至1.5厘。

至於中銀香港旗下指定理財戶的現有資金，該行亦大幅加息，3個月上調0.55厘、至0.9厘，半年提高1.05厘、至1.5厘，1年更調升1.35厘、至1.9厘。

不過，中資發鈔行曾於6月份針對合資格客戶推出的特高息卻下架，如半年有1.8厘、1年更達2.2厘。可是，7月份再未見有此超筍息。

全周共有15行調息，包括建行亞洲加減不一。而下半年市況有兩大焦點，除了3間發鈔行鬥搶閘於第3季出擊外，另一吸睛處是恒生 （00011） 甫踏入7月減息，1年驟削0.6厘、至1.7厘，7天短存更劈1厘、至4.5厘。

正因多行調息，高息榜又再大執位。先檢視長息榜，招商永隆上調1年期0.15厘、至2.75厘，緊接富邦的2.8厘而重返季軍，但暫難挑戰信銀國際的2.85厘。

半年期最高2.5厘  東亞富邦齊膺冠

半年期方面，東亞 （00023） 於上周五（1日）新推2.5厘，富邦今加0.2厘至相同水平，齊晉級榜首。招商永隆大加0.15厘、新報2.15厘，晉級亞軍，險勝交銀香港的2.1厘。而TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank），亦新推半年兩厘息。

3個月期，交銀香港驟加0.3厘，以2.1厘重返季軍。花旗上調0.2厘、新報2.48厘而穩守第二，但無法動搖富邦8.88厘的龍頭地位。

經歷新一輪調息潮，現時7天年息以集友的6厘膺高息王，1個月是滙豐的5厘居首，但須參加旗下交易薈等附帶條件。3個月是富邦的8.88厘最高，半年是東亞奪冠，1年是信銀國際的2.85厘稱冠。388天呈雙冠王，華僑永亨及工銀亞洲皆為3厘。兩年期再有破頂息，招商永隆加0.1厘、至2.8厘。

那邊廂，眾安另闢戰線，推「百萬勁抽」重賞存戶，有機獨贏100萬元。眾安本周一指，受第五波疫情影響，香港經濟在今年首季明顯惡化，GDP按年收縮 4% 。經濟氣氛疲弱，ZA Bank希望打破悶局，為城中市民帶來佳音，因此推出「ZA百萬勁抽」大賞，推廣期內每月將有1名用戶獨贏 100萬元現金，藉此為市民加油打氣。

用戶可在7月起參加該活動，用ZA Card消費抽取「百萬勁抽券」，以獲得抽獎資格。推廣期內，ZA Bank將每月隨機抽出1個「百萬勁抽券」號碼，該號碼的幸運兒將獨得100萬元現金。手持愈多「百萬勁抽券」，中獎機會愈高。

更多【高息定存】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

相關文章：【紐元定存】紐元短存最高10厘 中銀料新西蘭下周加息0.5厘

【加元定存】加元定存息最高11厘 花旗料加央行下周加息0.75厘

【人幣定存】中銀新推1年人幣定存享2.6厘息 發鈔行罕有搶人幣資金

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

富邦銀行 WeLab 眾安銀行 花旗銀行 華僑永亨銀行 東亞 大眾銀行 交銀香港 大眾財務 信銀國際

下一篇文章

【紐元定存】紐元短存最高10厘 中銀料新西蘭下周加息0.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】ESG冠軍基金 3年年率化回報18%
【ESG】ESG冠軍基金 3年年率化回報18%
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【加元定存】加元定存息最高11厘 花旗料加央行下周加息0.75厘
【加元定存】加元定存息最高11厘 花旗料加央行下周加息0.75厘
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【人幣定存】中銀新推1年人幣定存享2.6厘息 發鈔行罕有搶人幣資金
【人幣定存】中銀新推1年人幣定存享2.6厘息 發鈔行罕有搶人幣資金
【港元定存】滙豐1年港元定存息加至1.8厘 兩個月內4度加息
【港元定存】滙豐1年港元定存息加至1.8厘 兩個月內4度加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款