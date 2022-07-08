【港元定存】滙豐渣打鬥加港元定存息 恒生罕有劈息

▲ 7月開局，滙豐帶頭上調港元定存息。

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7月開局首周，竟有多達14間大小行鬥加減港元定期存款息率，當中12加2减。最搶眼的是滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 帶頭加短中長息，花旗及創興則上調3個月短存，華僑永亨向長息埋手，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 旗下虛擬銀行富融（Fusion Bank）提高6個月及1年存息。

眾安及富邦今天（7月8日）亦追趕加息快車，而日前招商永隆全面加息，大眾銀行、大眾財務及交銀香港更一周兩連加。反觀，小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）則減息，大新 （02356） 更連續兩天減息。

專家指發鈔行率先於下半年搶攻，料中小行須加息力挽客戶。

滙豐3個月內4出手 1年期累加1.2厘

說回大行攻勢，滙豐於本周一（7月4日）加3個月0.1厘，新息率報0.8厘，半年加0.3厘、至1.4厘，1年更勁加0.3厘、至1.8厘。這是龍頭發鈔行自5月24日、6月2日、6月20日以來，第4度出手，3個月年息已累加0.4厘，半年累加0.9厘，1年更累加1.2厘。

比拼發鈔行，中銀香港 （02388） 更早於上周六（2日）新推專攻新錢的特惠息。目前中銀3個月有1厘，跑贏滙豐的0.8厘、渣打的0.7厘。半年期也以中銀的1.6厘冠絕發鈔行，滙豐為1.4厘，渣打是1.1厘。1年期則以渣打的2.4厘，拋離中銀的兩厘及遠勝滙豐的1.8厘。順帶一提，渣打亦大加另一選擇，1年勁升0.7厘、至1.5厘。

至於中銀香港旗下指定理財戶的現有資金，該行亦大幅加息，3個月上調0.55厘、至0.9厘，半年提高1.05厘、至1.5厘，1年更調升1.35厘、至1.9厘。

不過，中資發鈔行曾於6月份針對合資格客戶推出的特高息卻下架，如半年有1.8厘、1年更達2.2厘。可是，7月份再未見有此超筍息。

全周共有15行調息，包括建行亞洲加減不一。而下半年市況有兩大焦點，除了3間發鈔行鬥搶閘於第3季出擊外，另一吸睛處是恒生 （00011） 甫踏入7月減息，1年驟削0.6厘、至1.7厘，7天短存更劈1厘、至4.5厘。

正因多行調息，高息榜又再大執位。先檢視長息榜，招商永隆上調1年期0.15厘、至2.75厘，緊接富邦的2.8厘而重返季軍，但暫難挑戰信銀國際的2.85厘。

半年期最高2.5厘 東亞富邦齊膺冠

半年期方面，東亞 （00023） 於上周五（1日）新推2.5厘，富邦今加0.2厘至相同水平，齊晉級榜首。招商永隆大加0.15厘、新報2.15厘，晉級亞軍，險勝交銀香港的2.1厘。而TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank），亦新推半年兩厘息。

3個月期，交銀香港驟加0.3厘，以2.1厘重返季軍。花旗上調0.2厘、新報2.48厘而穩守第二，但無法動搖富邦8.88厘的龍頭地位。

經歷新一輪調息潮，現時7天年息以集友的6厘膺高息王，1個月是滙豐的5厘居首，但須參加旗下交易薈等附帶條件。3個月是富邦的8.88厘最高，半年是東亞奪冠，1年是信銀國際的2.85厘稱冠。388天呈雙冠王，華僑永亨及工銀亞洲皆為3厘。兩年期再有破頂息，招商永隆加0.1厘、至2.8厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源