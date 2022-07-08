【紐元定存】紐元短存最高10厘 中銀料新西蘭下周加息0.5厘

▲ 中銀香港及花旗齊料，下周三新西蘭再加息半厘。

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下周三（7月13日）除了加拿大議息外，新西蘭同日也議息，中銀香港 （02388） 及花旗均料紐央行再加息0.5厘，跟澳洲本周二（5日）加幅相同。不過，花旗料明年第二季開始，紐央行將掉頭減息。

中銀香港私人銀行副總經理陳衛全回應本報查詢指，紐央行由去年10月以來已加息5次，基準利率已升至2厘，是3大商品貨幣中最高。其第一季國內生產總值（GDP）卻意外按季下跌0.2%，按年增長1.2%，低於市場預期的2.7%。

陳衛全認為，擔心經濟陷入衰退，所以若本月13日紐央行維持加息0.5厘，而經濟數據持續轉差，預期該國今年稍後將會減慢加息步伐，年底利率約在3.25厘至3.5厘水平。

花旗料明年次季起 掉頭減息

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計紐央行會在接下來的兩次貨幣政策委員會會議上（分別為7月13日和8月17日），兩次加息50個基點，隨後兩次加息25個基點（10月5日和11月23日），令今年底政策利率升至3.5厘。

不過，廖嘉豪預期，從2023年第二季度開始降息，明年第三季的最終政策利率為 2.75厘。

廖嘉豪料， 未來3個月內紐元見0.61，半年至1年稍升至0.62，兩年長期目標挑戰0.68高位。同期澳元滙價預測更高，依次為0.68、0.69及0.76。

此外，港銀近期搶閘鬥加紐元定期存息，例如花旗大幅提高1個月年息1厘、至3.5厘。工銀亞洲亦罕有新推紐元特惠息，招商永隆及中銀香港更全面加息。如以7天短存計，恒生 （00011） 、滙豐（HSBC）及南商齊為8.5厘，冠全城是中銀香港、富邦及集友的10厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源