  • 31°C
香港時間 : 2022708日 (五) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【泰國旅遊】大灣區航空7月23日首飛曼谷　東瀛遊推1萬元泰國8天團

Hot Talk 17:20 2022/07/08

分享：

分享：

大灣區航空自2月獲發相關空運牌照後，一直未有公布首班航空詳情，有旅行社推出涉大灣區航空的行程。大灣區航空料首班航空為7月23日飛往曼谷之航班，航班編號為HB660，暫定逢周六早上10時30分飛往曼谷。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

有關曼谷航線於周三及周六來往香港及曼谷

該航線提供逢周三及周六往返香港及曼谷，HB662逢周三下午3時前往曼谷；HB661及HB663分別於周三下午1時20分及周六下午5時50分返港。

據了解，東瀛遊正推出曼谷、華欣及芭提雅8天團，出發日期為本月23日、27日及30日，收費為10,399元；8月3日、6日及10日收費為10,699元，據旅行社顯示6團的狀態均為「快將成團」。

泰國本月放寬措施免隔離及口罩令

自本月起泰國當局放寬旅客入境限制，已接種兩劑疫苗人士，前往泰國無需再申請免隔離簽證，並解除口罩令；回港後仍需於隔離酒店作最少7天隔離。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

相關文章：

【泰國旅遊】泰銖滙價見5年低　高盛：泰國放寬旅遊限制　料泰銖未來數月在亞洲新興幣中相對跑贏

【泰國解封】泰國布吉島容許接種兩劑疫苗旅客免隔離入境　香港有份

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 東瀛遊 大灣區航空 航空 大灣區 香港 曼谷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國首相】約翰遜宣布辭職　英鎊彈起料短線走強　華僑永亨：未來兩周英鎊第一阻力位為1.2
【英國首相】約翰遜宣布辭職　英鎊彈起料短線走強　華僑永亨：未來兩周英鎊第一阻力位為1.2
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【港股市況】阿里巴巴升逾3%%領市　恒生指數升82點　藥明生物跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴升逾3%%領市　恒生指數升82點　藥明生物跌逾3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股急彈　夜期升268點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股急彈　夜期升268點（不斷更新）
【安倍晉三身亡】日本前首相安倍晉三中槍傷重死亡、終年67歲　日圓走高、日經指數險倒跌
【安倍晉三身亡】日本前首相安倍晉三中槍傷重死亡、終年67歲　日圓走高、日經指數險倒跌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款