【泰國旅遊】大灣區航空7月23日首飛曼谷　東瀛遊推1萬元泰國8天團

大灣區航空自2月獲發相關空運牌照後，一直未有公布首班航空詳情，有旅行社推出涉大灣區航空的行程。大灣區航空料首班航空為7月23日飛往曼谷之航班，航班編號為HB660，暫定逢周六早上10時30分飛往曼谷。

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有關曼谷航線於周三及周六來往香港及曼谷

該航線提供逢周三及周六往返香港及曼谷，HB662逢周三下午3時前往曼谷；HB661及HB663分別於周三下午1時20分及周六下午5時50分返港。

據了解，東瀛遊正推出曼谷、華欣及芭提雅8天團，出發日期為本月23日、27日及30日，收費為10,399元；8月3日、6日及10日收費為10,699元，據旅行社顯示6團的狀態均為「快將成團」。

泰國本月放寬措施免隔離及口罩令

自本月起泰國當局放寬旅客入境限制，已接種兩劑疫苗人士，前往泰國無需再申請免隔離簽證，並解除口罩令；回港後仍需於隔離酒店作最少7天隔離。

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